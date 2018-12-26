«Ъ» предупредил о подорожания мобильного интернета в России

С начала 2019 года в России ожидается подорожание мобильного интернета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.

Как рассказал руководитель Content Review Сергей Половников , стоимость мобильного интернета в России может значительно возрасти, когда вступит в силу "закон Яровой", а также вырастет НДС с 18 до 20 процентов.

"МегаФона" и Как отмечает "Коммерсант", крупнейшие операторы уже оповестили своих абонентов о повышении стоимости своих услуг. В частности, трафик мобильного интернета у абонентов Tele2 "Вымпелкома" вырастет на уровне от 25 до 38 процентов.

При этом, согласно исследованию, Россия заняла восьмое место в рейтинге самых дешевых мобильных интернетов, а стоимость одного гигабайта составила 55,5 рублей. Таким образом, этот показатель снизился на 15 процентов с мая 2018 года.