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«Ъ» предупредил о подорожания мобильного интернета в России 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала 2019 года в России ожидается подорожание мобильного интернета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Как рассказал руководитель Content Review Сергей Половников, стоимость мобильного интернета в России может значительно возрасти, когда вступит в силу "закон Яровой", а также вырастет НДС с 18 до 20 процентов.
Как отмечает "Коммерсант", крупнейшие операторы уже оповестили своих абонентов о повышении стоимости своих услуг. В частности, трафик мобильного интернета у абонентов Tele2, "МегаФона" и "Вымпелкома" вырастет на уровне от 25 до 38 процентов.
При этом, согласно исследованию, Россия заняла восьмое место в рейтинге самых дешевых мобильных интернетов, а стоимость одного гигабайта составила 55,5 рублей. Таким образом, этот показатель снизился на 15 процентов с мая 2018 года.
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Личный счет , Сергей Половников , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Газета "Коммерсантъ"
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