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Путин обязал включать в наследство предпенсионеров 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом сохраняет право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве, распространяя это право не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста.
Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, на обязательную долю наследства могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Теперь право на обязательную долю наследства распространяется и на граждан предпенсионного возраста.
Комментарии3
Личный счет , Владимир Путин , РИА Новости
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