Путин обязал включать в наследство предпенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве, сообщает РИА «Новости» . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом сохраняет право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве, распространяя это право не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста.

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, на обязательную долю наследства могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Теперь право на обязательную долю наследства распространяется и на граждан предпенсионного возраста.