Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.55
$
69.03
78.20
78.63
Прогноз
24.12 – 31.12
$
67.00
75.70
Индексы и котировки Brent
50.49
+0.00 Золото
1266.49
–0.07 РТС
1048.71
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
26.12
1.1410
+0.0084
11.12
1.1327
21.12
11.12
29.11

Клиентам рухнувших банков предложили новый способ возврата денег 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клиентам рухнувших банков больше не придется стоять в длинных очередях за своими деньгами. Возврат средств вкладчикам будет осуществляться дистанционно.
Как рассказали «Известиям» в Минфине и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), для того, чтобы вернуть деньги, потерянные после банкротства банка, гражданам достаточно будет подать заявление о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте АСВ или с помощью мобильного приложения агентства. Кроме того, сохранится и процедура получения средств в офисах банков-агентов.
Если законопроект, разработанный Минфином, будет принят, что это значительно упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Предполагается, что изменения могут вступить в силу уже в 2019 году.
Новая система онлайн-взаимодействия также облегчит жизнь гражданам, у которых были кредиты в лопнувшем банке. Для них предусмотрено создание электронного сервиса, через который они получат возможность вносить платежи по займу в онлайн-режиме.
Ранее News.ru писал о том, что в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
News.ru: последние новости
Набиуллина дала россиянам советы по хранению сбережений Совфед последовал примеру Госдумы Алименты и брачные контракты аннулируют после банкротства
Комментарии
Личный счет , Агентство по страхованию вкладов , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В бундестаге объяснили позицию по «Северному потоку — 2»
Путин обязал включать в наследство предпенсионеров3
Лукашенко не удалось достучаться до Путина247
Карточный домик: куда Трамп завел мировую экономику12
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии1
Видео
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
04:06
Нефть пробила дно
Рынки
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение