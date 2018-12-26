Самозанятые в России выходят из сумрака

Некоторые россияне в уходящем году неоднозначно восприняли новость о появлении в РФ специального налогового режима — для самозанятых: любители рисковать, работать нелегально и вообще не платить налогов, должно быть, сочли ставку платежа в 4% с чека чрезмерной нагрузкой, а установку приложения на смартфон — непосильной задачей. Но для большинства граждан, которые решат открыть в новом году свое дело или перевести в легальное поле уже существующий бизнес, этот режим станет настоящим подарком, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Новый режим — так называемый налог на профессиональный доход в качестве эксперимента вводится с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с оборотом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников смогут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Больше никаких действий или платежей от них не потребуется.

"Данный налоговый режим послужит отличным стартом для формирования финансовой грамотности и ответственности среди некрупных начинающих и действующих предпринимателей. Для тех, кто уже занимается небольшим бизнесом самостоятельно, это — повод сэкономить средства на его содержание", — считает замруководителя департамента правового и налогового консалтинга компании "Прифинанс" Глеб Шевченко.

Такой подход поможет тысячам начинающих предпринимателей начать свое дело без бюрократической волокиты, связанной с содержанием юрлица или с поддержанием деятельности индивидуального предпринимателя (ИП). Участие в эксперименте добровольное, никаких штрафов и санкций к предпринимателям применяться не будет.

БЛОГЕРЫ И МАМЫ В ДЕКРЕТЕ

Налоговый режим, бесспорно, будет интересен многим самозанятым, и будет способствовать их легализации, но ждать массового выхода из тени всех сразу не стоит, уверен директор департамента новых проектов сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter Роман Ефимов

"Не стоит ожидать на начальном этапе большой волны, скорее всего, регистрироваться активно будут те, кто и так уже думал ранее про ИП. Однако в ближайшие два-три года однозначно можно ожидать резкий скачок. В первую очередь, мы говорим о тех людях, которые оказывают какие-либо услуги на регулярной основе", — сказал он.

Наибольшее количество самозанятых, по словам эксперта, сейчас представлено в таких сферах как ремонт жилья и строительство, репетиторство, изготовление на заказ (от пошива одежды до выпечки тортов), услуги в сфере красоты и здоровья, транспортные перевозки, а также различные специалисты в сфере IT.

Немаловажно, что к доходам, облагаемым этим новым налогом, относится и доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, отметил гендиректор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов. "Думаю, значительная часть владельцев квартир, сдающих их в аренду, предпочтет регистрацию именно в качестве самозанятых", — сказал он.

Новый режим выберут для себя люди, которые активно рекламируют свою деятельность в соцсетях, уверен руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов

"Например, занимаются выпечкой и продают ее через Instagram-аккаунты. Поскольку их деятельность легче всего отследить, этим гражданам стоит задуматься о переходе в новый налоговый режим", — советует эксперт.

Режим самозанятых дает возможность работать удаленно, отмечает основатель и CEO платформы по работе с IT-специалистами Rubrain Василий Воропаев . "А это значит, что масса социально незащищенных людей, вроде матерей в декрете или инвалидов, смогут легально работать и регистрировать свои доходы. То есть смогут легально работать все те, кому сейчас по каким-то причинам работодатели отказывают в официальном трудоустройстве", — пояснил он.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИКОВ

Самозанятые граждане смогут оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам, при этом компаниям будет выгодно сотрудничать с использующими новый режим предпринимателями, уверен Ефимов из HeadHunter.

"Если рекрутер не имеет ИП или юридического лица, то для компании конечная стоимость работы человека вырастает примерно на 43% за счет обязательных налоговых отчислений при официальном оформлении работ или услуг с физическим лицом", — отмечает эксперт.

Возможность сотрудничать с "физиками" через статус самозанятых должна сократить конечные расходы компании. Это повысит шанс на то, что юрлица будут заключать договоры с самозанятыми, полагает он.

"Отношения с самозанятыми легализуются, соответственно, обе стороны получают более широкие возможности сотрудничества. Стоит ожидать, что уменьшится количество недобросовестных заказчиков и исполнителей", — добавил CEO платформы для самозанятых FL Евгений Барулин.

Бесспорным плюсом режима является отсутствие необходимости получать статус ИП или регистрировать юридическое лицо. При этом самозанятое лицо, которое платит новый налог, не обязано платить страховой взнос во внебюджетные фонды, а это способствует значительному снижению налоговой нагрузки.

"Более того, те предприниматели, кто уже легализован в качестве ИП, но по какой-то причине не может платить налоги в полном размере, тоже смогут перейти на новую систему, увеличив свой доход и рентабельность бизнеса", — считает основатель сервиса по найму персонала Worki Павел Гужиков.

В случае если власти признают эксперимент успешным, налоговым режимом смогут воспользоваться и жители других регионов. Некоторые его детали могут измениться, но не все: законом предусмотрен запрет на увеличение налоговых ставок и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.