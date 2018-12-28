Богатые «тунеядцы»: сколько денег украли у безработных москвичей за год

Вечером 25 декабря неизвестный вытащил 120 тысяч долларов из рюкзака пассажира московского метро. При составлении протокола в полиции пострадавший признался, что нигде не работает. Сообщения об украденном у столичных "тунеядцев" имуществе часто появляются на лентах информагентств. РИА Новости попыталось подсчитать, чего лишились московские безработные в уходящем году.

Сын маминой подруги

АГН "Москва". Столичная полиция не делится подробной статистикой краж, совершенных в отношении безработных. Тем не менее за подобными историями пристально следят репортеры. При подготовке этого текста мы использовали материалы информационных агентств РИАМО

Больше всего, как следует из этих сводок, незанятые москвичи теряют на квартирных кражах. В уходящем году преступники обчистили 24 квартиры, принадлежащие безработным, и вынесли имущества на 155,6 миллиона рублей.

Крупнейшая из таких краж произошла в самом начале года. Шестнадцатого января, едва закончились новогодние каникулы, в ОМВД по Ростокино обратился 55-летний житель района, заявивший, что из его квартиры пропали наличные на сумму почти 50 миллионов рублей.

Большую часть сбережений пострадавший хранил в валюте — вор унес 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро. Злоумышленника, а точнее злоумышленницу, нашли практически сразу — ей оказалась 25-летняя приезжая девушка, с которой мужчина познакомился тремя днями ранее и пригласил домой.

Девушку вскоре задержали, а похищенное изъяли и вернули законному безработному владельцу.

Другой москвич тоже поплатился за то, что пускал домой незнакомых. Пятого августа в полицию пришел нигде не работающий 37-летний гражданин, проживающий на улице Борисовские Пруды. Он рассказал, что накануне пригласил к себе девушку с "пониженной социальной ответственностью", а после ее ухода недосчитался 50 тысяч рублей.

По всей видимости, новая знакомая в спешке схватила то, что первым попалось ей на глаза, и не стала тратить время на поиск "заначки" клиента.

Крепче за баранку держись, шофер

На втором месте по объему финансового ущерба оказались владельцы люксовых автомобилей, тоже безработные. За прошедший год такие москвичи лишились 24 иномарок общей стоимостью 108,9 миллиона рублей.

Самым дорогим стал Mercedes-Benz Gelandewagen за восемь миллионов. Его угнали у неработающего 21-летнего жителя столицы с улицы Новаторов в начале апреля.

Кстати, Mercedes по итогам года стал самым угоняемым у безработных автомобилем. Вечером 29 ноября в полицию обратился 27-летний гражданин Монголии: на неделе с 23 по 29 ноября кто-то угнал его Mercedes C400 за 4,8 миллиона рублей, мирно стоявший на Ореховом бульваре. При этом у пострадавшего отсутствовали не только справка о доходах, но и документы на сам автомобиль.

Безработные — тоже люди…

…поэтому, как и работающие граждане, они тоже иногда становятся жертвами мошенников. Всего за прошедший год хитрые искатели легкой наживы увели у столичных безработных порядка 81 миллиона рублей.

Один из таких случаев — сразу на 70 миллионов рублей — произошел в конце октября. Тогда в полицию обратился неработающий москвич, который, по его собственным словам, "помогал своим знакомым из Китая с различными бизнес-делами".

Среди таких "бизнес-дел" был обмен крупных сумм наличных. Все началось, когда "помощнику" потребовалось срочно перевести в валюту некую сумму, но в обменнике торгово-ярмарочного комплекса "Москва" нужного количества долларов не оказалось. Там же к мужчине подошел незнакомец и предложил свои услуги. Безработный отказался, но номер телефона менялы на всякий случай взял.

Спустя несколько дней ему снова нужно было обменять деньги, и уже тогда он связался со своим новым знакомым. Тот приехал на черном мерседесе и обменял на доллары 30 миллионов рублей. Следующая сделка на 39 миллионов рублей тоже прошла как по маслу.

А вот третья оказалась не такой успешной. Вместо того чтобы обменять мужчине 70 миллионов рублей на миллион долларов, посредник отдал безработному москвичу чемодан с простой бумагой. Но об этом пострадавший узнал, когда похититель уже скрылся с деньгами.

Не менее показательна история другого московского безработного. В середине августа в отделение одного из банков на Дмитровском шоссе зашел пьяный мужчина 1983 года рождения и попытался открыть вклад на четыре миллиона рублей.

Однако вместо наличных мужчина передал кассиру несколько пачек пятитысячных купюр "банка приколов". Когда на место прибыли вызванные сотрудниками офиса полицейские, удивленный "прикольщик" поведал им свою печальную историю. По его словам, настоящие деньги, вероятнее всего, похитил малознакомый мужчина, с которым безработный распивал у себя дома спиртные напитки на протяжении четырех предыдущих дней.

"Мы подошли из-за угла"

Самая "незначительная" по объему потерянных неработающими москвичами денег категория — обычные ограбления средь бела дня, которые в 2018 году обошлись пострадавшим в 53,6 миллиона рублей.

Крупнейшую сумму — 13 миллионов рублей — похитили у 28-летнего безработного на юго-востоке Москвы 14-го декабря. Пострадавший ехал на своем BMW, когда неизвестные на мерседесе перегородили ему дорогу, после чего из машины вышли трое в масках.

Дальше — как в боевике. Грабители разбили окно машины топором, трижды выстрелили в него из травматического оружия, после чего схватили сумку с деньгами и скрылись.

Впрочем, не все случаи связаны с применением насилия. Второго июня на улице Лескова около шести часов утра нигде не работающий 21-летний москвич вышел из такси около дома № 16. Водитель сразу уехал вместе с забытой в салоне автомобиля сумкой, где лежали десять миллионов рублей. Возможно, никакого злого умысла у таксиста не было — кто знает, какую сумму иной раз может оставить в качестве чаевых потерявший работу человек.

"Представьтесь, пожалуйста"

Загадка безработных жителей столицы, обладающих многомиллионными состояниями, разрешается очень просто. По закону под неработающими (не только москвичами) подразумеваются те, кто просто не трудоустроен официально. Так что большинство безработных миллионеров — представители теневого бизнеса, а нередко — и криминала, связанного с мошенничеством, грабежами, торговлей запрещенными вещами. Так что рано или поздно они сами становятся клиентами правоохранительных органов

Десятого января столичные полицейские задержали одного из таких безработных. 32-летнего жителя Москвы обвинили в приобретении, хранении и сбыте партии контрафактной табачной продукции на сумму более чем 22 миллиона рублей.

Спустя месяц в супермаркете на востоке столицы задержали другого неработающего москвича. При себе у 27-летнего жителя столицы обнаружили почти килограмм гашиша.

В конце марта бойцы СОБРа задержали сразу четверых безработных в возрасте от 32 до 53 лет. Их обвиняют в хищении валюты на сумму 11,4 миллиона рублей. 20 февраля они подошли к бизнесмену на Пресненской набережной и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, затолкали его в машину, заковали в наручники, отняли ключи от офиса и сейфа и, покружив по окрестностям, высадили из авто. Пропажу денег из офиса бизнесмен обнаружил спустя час, когда вернулся в офис.