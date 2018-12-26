ЦБ назначил страхового омбудсмена

Банк России назначил руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктора Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.

«Совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Владимировича Климова на должность Финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования», — говорится в сообщении ЦБ.

Климов является руководителем проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», общественным представителем уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседателем координационного совета при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.