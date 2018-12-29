«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь

Операторы связи предупредили россиян о повышении цен с 1 января

Мобильные операторы предупредили абонентов о повышении тарифов на сотовую связь — многие пользователи получили соответствующие SMS-оповещения. Эксперты полагают, что операторам пришлось пойти на такой шаг из-за роста сопутствующих расходов, в числе которых увеличение ставки НДС, выполнение закона Яровой и инфляция.

В России с января 2019 года изменятся тарифы на мобильную связь — соответствующие уведомления получили абоненты «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «МегаФон» . Многие эксперты связывают увеличение цен на звонки с ростом ставки налога на добавленную стоимость. Соответствующий документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как пишет «Коммерсант», в SMS-сообщениях от «Билайна» говорится о том, что с 1 января стоимость услуг будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

По словам руководителя пресс-службы «Билайн» Анны Айбашевой, компания ранее информировала своих клиентов корпоративных тарифных планов об изменении тарифа с января 2019 года.

При этом выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора

«Вообще «Билайн» в течение года проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», — сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Как ранее сообщал «МегаФон», 9 января 2019 года у оператора обновятся цены на услуги связи в связи с изменением ставки НДС с 18 до 20%. При этом в твиттере компании говорится о том, что ей «приходится реагировать на изменения рынка».

«Это и рост НДС, и инфляция, и колебание курса валют. Так мы можем поддерживать качество наших услуг и улучшать их!» — сообщает официальный Twitter-аккаунт «МегаФон».

В пресс-службе Tele2 не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу «Газеты.Ru» . Ранее представитель мобильного оператора рассказал «Ведомостям» , что действительно проводит «незначительные корректировки на части тарифных планов», но свыше 40% тарифов изменения не коснутся.

Как рассказали РИА «Новости» представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, ведомству ничего неизвестно об удорожании тарифов, но если мобильные операторы нарушили законодательство, то в их отношении будут приняты соответствующие меры.

«ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг размера тарифов операторов связи. Информация о повышении стоимости тарифных планов от операторов связи в ФАС России не поступала. Если операторы связи предприняли действия, в которых могут быть выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агенства TelecomDaily Денис Кусков, не стоит искать в массовой рассылке уведомлений от операторов скрытый смысл.

«Они [операторы] повысили стоимость услуг на 0,6-1% и сообщили об этом. Но не стоит забывать, что в течение года они повышают цены на различные услуги в десятки раз и никого об этом не предупреждают», — заявил Кусков.

По словам эксперта, мобильные операторы не могут работать себе в убыток, но вместе с тем у них появляется все больше дополнительных расходов — это и необходимость выполнения закона Яровой, и повышение ставки НДС, и инфляция, и падающий курс рубля.

По словам Кускова, большинство опрошенных Telecom Daily федеральных и региональных провайдеров планируют повысить цены в конце 2018 года-начале 2019 года.