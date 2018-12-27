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Где будет самый высокий прожиточный минимум пенсионера в 2019 году 

Российская Газета 2 часа назад
Прожиточный минимум пенсионера в конкретном регионе устанавливается местными законодательными актами. Как уточнили в Пенсионном фонде России, самый высокий прожиточный минимум традиционно имеют пенсионеры Чукотки. В следующем году его величина составит 19 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Ненецкий автономный округ (17 956 рублей). На третьем — Камчатский край (16 543 рубля).
Далее — по убывающей: в Магаданской области — 15 460 рублей, Республике Саха — 13 951, Ямало-Ненецком автономном округе — 13 425, Мурманской области — 12 674, Сахалинской области — 12 333, Ханты-Мансийском автономном округе — 12 176, в Москве — 12 115 рублей в месяц.
Прожиточный минимум — это та величина, ниже которой по российскому законодательству не могут платить пенсию. Как уточняет заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков, при расчете и последующей поквартальной корректировке прожиточного минимума учитываются "ингредиенты" так называемой потребительской корзины.
Потребкорзина — основа прожиточного минимума. В нее входит минимальный набор продуктов питания. Учитываются затраты на услуги и непродовольственные товары. А также на обязательные платежи и сборы (подоходный, имущественный и другие налоги). То есть прожиточный минимум напрямую зависит от уровня цен на продукты питания, которые прописаны "поименно". На все остальное траты закладываются "оптом", без конкретики. И они составляют ту же сумму, что и затраты на продовольствие.
И там, где цены самые высокие, а это северные и дальневосточные регионы, там и прожиточный минимум выше. Кстати, в этих регионах и пенсии самые высокие в стране. Так, например, на Чукотке более 25 тысяч рублей, а у пенсионеров Ненецкого округа — более 22 тысяч в месяц. Но, как уточняют в Пенсионном фонде, на размер пенсии влияет не только величина прожиточного минимума, а прежде всего личный стаж, накопленные за счёт отчислений в ПФР пенсионные баллы, специальные доплаты.
Федеральные и региональные власти обязаны делать доплату людям, у которых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Но если прожиточный минимум пенсионера, установленный в конкретном регионе, ниже общероссийского, то на доплаты пенсионерам деньги выделяются из федерального бюджета. А если выше, то регионы доплачивают тем пенсионерам, у которых пенсия ниже регионального минимума, — либо из своих средств (как, например, в Москве), либо за счет так называемых межбюджетных трансфертов. Это тоже федеральные средства, идущие через финансовые министерства.
На прошлой неделе правительство РФ утвердило распределение на 2019 год межбюджетных трансфертов 13 регионам на выплату доплат к пенсиям. "Мы распределяем между 13 регионами более 7 миллиардов рублей, которые пойдут в следующем году на социальные доплаты к пенсиям для неработающих пенсионеров. Это и Дальний Восток, и Север, и ряд других регионов. Такие доплаты получат более 430 тысяч человек. В зависимости от региона, их размер варьируется от 2 до 7 тысяч рублей в месяц", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Вячеслав Бобков , Пенсионный фонд РФ , РАН , Правительство РФ
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