Где будет самый высокий прожиточный минимум пенсионера в 2019 году

Прожиточный минимум пенсионера в конкретном регионе устанавливается местными законодательными актами. Как уточнили в Пенсионном фонде России , самый высокий прожиточный минимум традиционно имеют пенсионеры Чукотки. В следующем году его величина составит 19 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Ненецкий автономный округ (17 956 рублей). На третьем — Камчатский край (16 543 рубля).

Далее — по убывающей: в Магаданской области — 15 460 рублей, Республике Саха — 13 951, Ямало-Ненецком автономном округе — 13 425, Мурманской области — 12 674, Сахалинской области — 12 333, Ханты-Мансийском автономном округе — 12 176, в Москве — 12 115 рублей в месяц.

Прожиточный минимум — это та величина, ниже которой по российскому законодательству не могут платить пенсию. Как уточняет заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков , при расчете и последующей поквартальной корректировке прожиточного минимума учитываются "ингредиенты" так называемой потребительской корзины.

Потребкорзина — основа прожиточного минимума. В нее входит минимальный набор продуктов питания. Учитываются затраты на услуги и непродовольственные товары. А также на обязательные платежи и сборы (подоходный, имущественный и другие налоги). То есть прожиточный минимум напрямую зависит от уровня цен на продукты питания, которые прописаны "поименно". На все остальное траты закладываются "оптом", без конкретики. И они составляют ту же сумму, что и затраты на продовольствие.

И там, где цены самые высокие, а это северные и дальневосточные регионы, там и прожиточный минимум выше. Кстати, в этих регионах и пенсии самые высокие в стране. Так, например, на Чукотке более 25 тысяч рублей, а у пенсионеров Ненецкого округа — более 22 тысяч в месяц. Но, как уточняют в Пенсионном фонде, на размер пенсии влияет не только величина прожиточного минимума, а прежде всего личный стаж, накопленные за счёт отчислений в ПФР пенсионные баллы, специальные доплаты.

Федеральные и региональные власти обязаны делать доплату людям, у которых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Но если прожиточный минимум пенсионера, установленный в конкретном регионе, ниже общероссийского, то на доплаты пенсионерам деньги выделяются из федерального бюджета. А если выше, то регионы доплачивают тем пенсионерам, у которых пенсия ниже регионального минимума, — либо из своих средств (как, например, в Москве), либо за счет так называемых межбюджетных трансфертов. Это тоже федеральные средства, идущие через финансовые министерства.