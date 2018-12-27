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Греф отреагировал на слухи об угрозе валютным вкладам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Слухи о влиянии вероятных санкций США и дедолларизации на долларовые вклады россиян «улеглись», заявил в эфире канала «Россия 24» президент Сбербанка Герман Греф.
Летом в Сенат США был внесен проект закона о новых, «адских», санкциях против России. Среди прочего он подразумевает запрет крупнейшим российским банкам на операции в США.
Ряд экономистов заявляли, что введение санкций приведет либо к заморозке долларовых вкладов рядовых россиян, либо к их принудительной конвертации в другую валюту. Позже СМИ писали о планах властей России по постепенному отказу от доллара.
В сентябре издание Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка России и аналитической компании Frank RG сообщало, что испугавшиеся «адских» санкций США россияне за месяц сняли со своих депозитов в иностранной валюте в Сбербанке 1,2 миллиарда долларов.
«Поведение наших клиентов вошло в самое обычное русло», — рассказал Греф «России 24».
По его словам, вероятность санкций и дедолларизации «почему-то» превратилась в «тему угрозы» валютным вкладам, однако сейчас волна слухов уже улеглась, а количество вкладов в Сбербанке растет с ноября.
Комментарии1
Личный счет , Герман Греф , Сбербанк России , Сенат США , Центральный банк России
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