Греф отреагировал на слухи об угрозе валютным вкладам

Герман Греф. Слухи о влиянии вероятных санкций США и дедолларизации на долларовые вклады россиян «улеглись», заявил в эфире канала «Россия 24» президент Сбербанка

Летом в Сенат США был внесен проект закона о новых, «адских», санкциях против России. Среди прочего он подразумевает запрет крупнейшим российским банкам на операции в США.

Ряд экономистов заявляли, что введение санкций приведет либо к заморозке долларовых вкладов рядовых россиян, либо к их принудительной конвертации в другую валюту. Позже СМИ писали о планах властей России по постепенному отказу от доллара.

В сентябре издание Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка России и аналитической компании Frank RG сообщало, что испугавшиеся «адских» санкций США россияне за месяц сняли со своих депозитов в иностранной валюте в Сбербанке 1,2 миллиарда долларов.

«Поведение наших клиентов вошло в самое обычное русло», — рассказал Греф «России 24».

По его словам, вероятность санкций и дедолларизации «почему-то» превратилась в «тему угрозы» валютным вкладам, однако сейчас волна слухов уже улеглась, а количество вкладов в Сбербанке растет с ноября.