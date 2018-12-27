Сообщения СМИ о «массовых увольнениях» не соответствуют действительности, ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, сообщили в пресс-службе Минтруда.
«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», — заявили в ведомстве, передает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что резкого роста безработицы не ожидается.
Ранее СМИ со ссылкой на Минтруд сообщали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. Сообщалось, что всего сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян.