Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом

Российское правительство готово к индексации пенсий с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости». Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей.
Вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава ПФР Антон Дроздов в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева доложили ему о готовности к увеличению пенсий.
По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, средства на индексацию предусмотрены в полном объеме в бюджете на 2019 год и на «предстоящую трехлетку».
Татьяна Голикова отметила, что на эти цели будет направлен 341 млрд рублей.