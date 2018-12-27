Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом

Россиянам поднимут пенсии на 1000 рублей

Российское правительство готово к индексации пенсий с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости» . Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, средства на индексацию предусмотрены в полном объеме в бюджете на 2019 год и на «предстоящую трехлетку».

Татьяна Голикова отметила, что на эти цели будет направлен 341 млрд рублей.