Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом

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Россиянам поднимут пенсии на 1000 рублей 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Российское правительство готово к индексации пенсий с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости». Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей.
Вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава ПФР Антон Дроздов в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева доложили ему о готовности к увеличению пенсий.
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, средства на индексацию предусмотрены в полном объеме в бюджете на 2019 год и на «предстоящую трехлетку».
Татьяна Голикова отметила, что на эти цели будет направлен 341 млрд рублей.
Личный счет , Видео , Политика , Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Антон Дроздов , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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