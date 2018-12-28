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Сбербанк выяснил, на что тратят деньги россияне в последние минуты года 

Мир24 + ещё 5 1 час назад
Россияне могут заметно потратиться 31 декабря в 23:55. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Такой прогноз эксперты банка дают, опираясь на прошлогодний опыт.
31 декабря 2017 года в магазинах было чересчур многолюдно, люди беспрерывно шли за покупками с 11 утра до 5 вечера. Средний чек при этом составлял 700–750 рублей. Однако ночью этот показатель увеличился до 1350–1400 рублей. По словам экспертов, в последние минуты уходящего года россияне покупали напитки, а также оплачивали развлекательные программы и услуги ледовых катков. Интересно, что в список популярных статей расходов перед самым Новым годом вошли лотерейные билеты. На них тратили по 760–780 рублей.
Напомним, осенью житель Москвы увидел во сне числа и выиграл в лотерею 9,2 млн рублей. Счастливчик отметил, что целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях. Каждый раз он добавлял к этим комбинациям даты рождения близких. Но до последнего случая ему не везло.
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Личный счет , Видео , Сбербанк России
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