Сбербанк выяснил, на что тратят деньги россияне в последние минуты года

Россияне могут заметно потратиться 31 декабря в 23:55. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу Сбербанка . Такой прогноз эксперты банка дают, опираясь на прошлогодний опыт.

31 декабря 2017 года в магазинах было чересчур многолюдно, люди беспрерывно шли за покупками с 11 утра до 5 вечера. Средний чек при этом составлял 700–750 рублей. Однако ночью этот показатель увеличился до 1350–1400 рублей. По словам экспертов, в последние минуты уходящего года россияне покупали напитки, а также оплачивали развлекательные программы и услуги ледовых катков. Интересно, что в список популярных статей расходов перед самым Новым годом вошли лотерейные билеты. На них тратили по 760–780 рублей.

Напомним, осенью житель Москвы увидел во сне числа и выиграл в лотерею 9,2 млн рублей. Счастливчик отметил, что целый год использовал увиденные во сне числа в разных лотереях. Каждый раз он добавлял к этим комбинациям даты рождения близких. Но до последнего случая ему не везло.