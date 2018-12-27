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Медведев назвал главную цель пенсионной реформы 

ТВ Центр 28 минут назад
Дмитрий Медведев считает, что пенсионная реформа повысит уровень жизни россиян. Он сообщил об этом на специально созванном совещании.
"Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров. Это — главное, ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионной законодательство", — приводит слова Медведева ТАСС.
По его словам, совещание созывалось, чтобы проверить готовность пенсионной системы к принятым изменениям в законе.
"В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше, причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая те выплаты, которые будут получать пенсионеры", — добавил премьер-министр.
Медведев отметил, что по стране прибавка к пенсии в среднем составит 1 тысячу рублей. Причем сумма прибавки будет зависеть от стажа работы и размера дохода, который получал пенсионер на работе.
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Комментарии16
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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