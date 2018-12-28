Банки и МФО будут строже оценивать платёжеспособность россиян

Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам новые кредиты, если ежемесячные платежи по ссудам потенциального заёмщика окажутся больше 50% от его дохода. Такой закон уже разрабатывают депутаты комитета Госдумы по финрынку, документ может быть принят в 2019 году, рассказывает News.ru в эксклюзивном интервью глава думского комитета Анатолий Аксаков

«Мировая практика показывает: если ежемесячная кредитная нагрузка превышает 50% совокупного ежемесячного дохода семьи заёмщика, ему очень сложно выполнять свои обязательства перед банком или МФО. Поэтому депутаты из нашего комитета предлагают ограничить выдачу кредитов и займов гражданам, у которых этот порог превышен», — рассказывает Аксаков.

О планах разработать такой законопроект депутат впервые рассказывал в сентябре, планировались закончить эту работу также осенью. Тогда в Центробанке не смогли уточнить позицию регулятора по поводу ограничения долговой нагрузки в 50% от дохода. На запрос News.ru от 25 декабря в регуляторе также не ответили.

Банки будут обязаны с 1 октября 2019 года рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физлиц, прежде чем выдавать им кредиты. В зависимости от ПДН Центробанк будет требовать от банков формировать разные резервы на возможные потери по ссудам населению — чем больше долговая нагрузка, тем жёстче требования, следует из документов ЦБ.