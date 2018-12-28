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Путин ограничил долг по кредитам и запретил взыскание «черным кредиторам» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам и запрещающий взыскание долгов по тем из них, что выдали "черные кредиторы", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года. Максимальная сумма всех платежей по такому кредиту, выданному после вступления закона в силу, не может превышать до 1 июля 2019 года более чем в 2,5 раза сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 года — в 2 раза, с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.
Процентная ставка по подобным кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с 1 июля 2019 года — 1%. Полная стоимость кредита на момент заключения договора с 1 июля 2019 года не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых, или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.
По потребительским кредитам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 10 тысяч рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 тысяч рублей, запрещается начисление процентов, иных мер ответственности и платежей, за исключением неустойки (пени, штрафа) в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей. Договор подобного кредита должен содержать запрет на увеличение его срока и суммы.
Закон допускает уступку прав требования по договору потребительского кредита лишь юрлицам — профессиональным кредиторам и профессиональным коллекторским агентствам, имеющим на это право, а также специализированным финансовым обществам или "физлицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором". При этом "черные кредиторы" не смогут взыскивать долги со своих заемщиков ни сами, ни через других лиц, пояснял ранее РИА Новости председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
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