Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.31
$
69.40
79.41
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
53.35
+0.28 Золото
1281.10
+0.21 РТС
1062.29
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1466
+0.0102
13.12
1.1364
24.12
13.12
02.12

Путин одобрил контроль снятия наличных с карт иностранных банков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом.
Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.
Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Перечень иностранных государств будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Комментарии1
Личный счет , Владимир Путин , Росфинмониторинг , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 70: рубль ищет новое дно157
Путин ограничил долг по кредитам
Садоводов предложили освободить от допрасходов
ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий
России грозит разорительный кризис544
Видео
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
05:05
В банках с красной икрой выявили подмену
Компании Экономика
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Недвижимость
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение