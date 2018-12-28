Путин одобрил контроль снятия наличных с карт иностранных банков

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг . Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.

Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Перечень иностранных государств будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ . Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.