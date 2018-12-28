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В России растёт спрос на наличную валюту 

News.ru 1 час назад
В октябре 2018 года вырос спрос населения на наличную валюту. Такие данные следуют из материалов Банка России.
Согласно данным регулятора, в октябре совокупный спрос граждан РФ на наличную валюту увеличился на 10%. В то же время совокупный объём спроса составил $6,8 млрд, отмечает ЦБ РФ в аналитических материалах.
Спрос населения на наличную инвалюту включает в себя наличность, приобретённую в банках, полученную по конверсии и снятую с валютных счетов наличной иностранной валюты, поясняют В ЦБ.
Общий объём спроса на наличную валюты оказался выше показателя прошлого года на 22%, а уровень 2016 года превышен на 6%, отмечают в Банке России.
Население РФ демонстрирует увеличение спроса на американскую валюту на 5%, евро стали интересоваться на 23% больше. Доля долларов в структуре спроса уменьшилась в 70% до 67%, в то же время возрасла доля евро с 28% до 32%.
В октябре 2018 года продажи гражданами валюты банкам сократились на 5%, до $ 1,3 млрд Средний размер сделки по продаже снизился на 1% и составил $695.
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Комментарии64
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