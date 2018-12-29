В России могут увеличить пособия по безработице 

Пособия по безработице могут поднять до уровня прожиточного минимума.
Для этого в 2019 году в правительстве РФ будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования.
Отмечается, что идея состоит в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, который и будет выплачивать гражданам пособия в случае потери работы. Автором такой инициативы выступила Федерация независимых профсоюзов.
Согласно планам, новая модель позволит увеличить сумму выплаты до уровня прожиточного минимума или до 45% от заработка на последнем месте работы человека, пишет газета «Известия». Известно, что для повышения пособия в масштабах страны потребуется порядка 148,8 млрд рублей в год.
Добавим, что в настоящее время в России зарегистрировано 800 тысяч безработных.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ноябре 2018 года в Госдуме подготовили поправки в Налоговый кодекс РФ, который обяжет безработных россиян делать взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд соцстраха. Размер налога предложено рассчитывать исходя из МРОТ.