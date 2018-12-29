В России могут увеличить пособия по безработице

Пособия по безработице могут поднять до уровня прожиточного минимума.

Для этого в 2019 году в правительстве РФ будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования.

Отмечается, что идея состоит в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, который и будет выплачивать гражданам пособия в случае потери работы. Автором такой инициативы выступила Федерация независимых профсоюзов.

Согласно планам, новая модель позволит увеличить сумму выплаты до уровня прожиточного минимума или до 45% от заработка на последнем месте работы человека, пишет газета «Известия» . Известно, что для повышения пособия в масштабах страны потребуется порядка 148,8 млрд рублей в год.

Добавим, что в настоящее время в России зарегистрировано 800 тысяч безработных.