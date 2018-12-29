Льготную ставку по ипотеке для многодетных семей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) планируется снизить до пяти процентов годовых. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий документ подписан вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке — буквально вот я недавно подписала доклад о том, что ставка по ипотеке для жителей Дальнего Востока будет не шесть, а пять процентов», — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что ипотечные льготы для многодетных семей ДФО находятся в высокой степени проработки.
О новых мерах поддержки семей правительством будет объявлено в начале 2019 года.
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. Изначальный вариант программы предусматривал сниженную ставку только для семей с двумя и тремя детьми.
Через несколько месяцев законодатели включили в программу и семьи, в которых рождается четвертый и последующие дети. Это произошло после того как один из многодетных отцов обратил на неувязку внимание Владимира Путина во время прямой линии. В течение нескольких часов после этого мужчине снизили ставку по кредиту, который он обслуживал.