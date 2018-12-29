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Сбербанк повысил ставки по двум видам краткосрочных вкладов 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк повышает ставки по новогодним промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы", они составят 7,4% годовых на пять месяцев, сообщает кредитная организация.
"Сбербанк повышает c 30 декабря 2018 года ставки и меняет условия по новогодним промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы" со сроком пять месяцев до 7,4% годовых. Ранее ставка по вкладам на пять месяцев составляла 6,5%. Ставка по вкладу "Без паспорта" и "Большие планы" на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вклады по этим ставкам можно открыть по 31 января включительно. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — пять либо 12 месяцев.
Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 16 тысяч отделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция). По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 декабря занимал первое место в банковской системе РФ — 27,811 триллиона рублей.
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