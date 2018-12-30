У Медведева и его команды большие планы. Как он изменит жизнь россиян?

«Лента.ру» продолжает подводить итоги 2018 года и рассказывать, что ждет россиян в 2019-м. Девять месяцев назад премьер-министр Дмитрий Медведев собрал обновленное правительство и сформировал планы по развитию страны в ближайшие годы. Самые главные из них приняли форму национальных проектов и начнут реализовываться уже с 1 января и действительно могут сделать жизнь россиян лучше. Это проекты в области здравоохранения, обеспечения лекарствами и цифровизации образования. Кроме того, правительство работает и над гуманизацией законодательства.

Первое заметное изменение в политической структуре России произошло сразу после переназначения Дмитрия Медведева на пост премьера. Он частично обновил состав правительства и переместил на новые посты часть прежних вице-премьеров. Так, в кресле первого вице-премьера оказался Антон Силуанов . Причем на должности второго человека в правительстве он сохранил и пост главы минфина . Именно команде Силуанова, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной приписывают успехи по стабилизации экономики страны после крайне тяжелого 2014 года. Поэтому ставка Медведева и президента Путина на экономистов вполне объяснима.

На ежегодной пресс-конференции президент отметил, что в целом доволен работой нового правительства, и подчеркнул, что именно на него возложена задача совершить «прорыв» через нацпроекты. «Когда говорят: а вот там мало изменений в правительстве, — это те люди, в основном, финансово-экономический блок, который работал над программой развития страны до 2024 года. Поэтому им и отвечать за то, что они напланировали», — подытожил Путин.

Пока же об успехах в экономике 28 декабря отчитался Силуанов. Среди 10 главных рекордов он назвал самый большой в истории страны золотой запас (Центробанк приобрел 92,2 тонны драгметалла, сделав Россию его крупнейшим покупателем в мире), рекордно низкие вложения в госдолг США (покупая золото, ЦБ одновременно сокращал вложения в американские государственные облигации, что первый вице-премьер посчитал правильным в условиях санкций), а также рекордный профицит бюджета (за счет дополнительных нефтегазовых доходов), рекордно низкий госдолг (525 миллиардов долларов) и низкие ставки по ипотеке (9,55 процента).

Кроме того, по словам Силуанова, Россия поставила рекорды по добыче нефти, экспорту газа и пшеницы в Европу, стала второй развивающейся экономикой в мире по версии Bloomberg (при том, что в 2012 году была 120-й), и, наконец, поставила рекорд по турпотоку благодаря ЧМ-2018 и развитию туризма в Крыму. Всего в стране побывали 90 миллионов туристов.

При этом планы на будущее у команды Медведева большие и дорогие, но вместе с тем обнадеживающие. Премьер заявил, что правительство готовит целый ряд действий, которые позволят снизить уровень бедности в стране на 200 процентов.

Но главной целью, естественно, остается реализация национальных проектов, через которые будут исполняться новые майские указы президента. Уже сейчас утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демографии, культуре, здравоохранении, образовании, жилье и городской среде, экологии, дорогах, производительности труда и поддержке занятости, науке, цифровой экономике, малом и среднем бизнесе, международной кооперации и экспорте.

Медведев отмечал, что только в ближайшие три года на нацпроекты предусмотрели 2 триллиона 780 миллиардов рублей. «В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллиона рублей», — говорил он.

Но уже в конце 2018 года Путин похвалил правительство именно за работу с нацпроектами. И лично поблагодарил Медведева, «за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов, планов их реализации».

Если все у правительства пойдет по плану, то на национальный проект по здравоохранению будет потрачено 1,533 триллиона рублей. И стартует он уже в начале 2019 года.

Больше половины всех денег направят на борьбу с онкологическими заболеваниями. На втором и третьем местах по объему расходов — федеральные проекты «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На них запланировали направить 117,9 и 113,9 миллиарда соответственно. Потом —дальнейший переход здравоохранения на цифровые платформы, чтобы каждый россиянин мог не только записаться к врачу через интернет, но и, не приходя в поликлинику, получить все необходимые медицинские документы, а также борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отдельное место в программе займет развитие медицины в сельских населенных пунктах.

Вообще, в медицинской отрасли правительство Медведева обещает много позитивных изменений. Например, уже согласованы поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов. Благодаря им государственные фармакологические предприятия получат право производить не только обезболивающие препараты, но и самостоятельно выращивать наркосодержащие растения для лекарственных субстанций.

Сегодня, по данным Минпромторга, все сырье для производства обезболивающих наркотических препаратов импортируется, что в условиях санкций, в прямом смысле, может стать очень болезненным для россиян. Например, в октябре 2018 года Великобритания отказалась от поставок наркотических субстанций в Россию. Санкции действуют в девяти из десяти стран, экспортирующих опий.

По плану, переход на отечественные субстанции для наркотических лекарств должен начаться в 2019 году.

Кроме того, с 1 января начнет работать федеральный закон о клинических рекомендациях. Предполагается, что для каждой патологии будет разработан свой алгоритм лечения. Хотя многие врачи опасаются «перегибов», для пациентов это скорее плюс. Как написал невролог, медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд, они «получат возможность контролировать ход лечения, что потенциально снизит градус напряженности между врачами и пациентами». Кроме того, есть вероятность, что благодаря клиническим рекомендациям общий уровень знаний значительной части врачей повысится. А это положительно скажется на всем здравоохранении.

Одно можно сказать точно — в правительстве явно обратили внимание на нарастающую в последние годы конфронтацию между врачами и пациентами.

С 2019 года по инициативе Медведева также расширена федеральная программа лекарственного обеспечения пациентов «Семь нозологий». Она предусматривает федеральное финансирование лечения самых затратных патологий. Программу и правозащитники, и чиновники признают едва ли не самой успешной. С 1 января проект можно будет переименовать в «Двенадцать нозологий». Пациенты надеются, что и дальше этот список будет расширяться.

Наконец, правительство утвердило документы по маркировке лекарственных средств. С 1 января 2020 года она станет обязательной, и к этому времени в полную силу заработает система автоматизированного мониторинга движения лекарств, которая действует в порядке эксперимента. Предполагается, что будет внедрена система мониторинга за лекарствами для лечения редких заболеваний, и информация будет публиковаться в открытом доступе. Это должно защитить больных от подделок и дефицита.

Национальный проект «Образование» рассчитан на шесть лет. Одно из важных направлений — программа «Современная школа». Он предусматривает строительство новых школ, обновление материально-технической базы учебных заведений, а также создание в сельской местности сети из 25 пилотных школ, где будут обкатываться новые методы обучения.

Медведев отмечал, что в 2019 году также будут выделены дополнительные средства на поддержку сельской инфраструктуры. В частности, более 370 миллионов рублей на строительство школ в сельской местности сверх старых планов. Одно из главных преобразований, которое должны почувствовать все родители — страна делает первые шаги, чтобы школа стала цифровой. Упор делается на инфраструктуру: проведение интернета, закупку нужного оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит сократить неравенство в технологиях между регионами. Первые результаты появились уже в 2018 году: приняты два важных национальных проекта — это проект «Об образовании» и проект «Кадры для цифровой экономики». Фактически их реализация еще не началась, но то, что они приняты, — уже большое дело.

А еще в 2019 году в российских школах появятся онлайн-уроки. Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что техническая база для этого — платформа «Российская электронная школа» — уже готова. Посетителям сайта в онлайн-режиме будет доступно более 92 тысяч заданий и занятий. Там же размещены библиотечные и архивные материалы, театральные и музыкальные спектакли. Учителя на сайте могут посмотреть лучшие уроки и сформировать на их основе свой план занятия. По словам Васильевой, остро востребована дистанционная поддержка будет в сельских учебных заведениях. Ведь деревенским ученикам часто приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до школ.

В общей сложности расходы на нацпроекты в социальной сфере и науке за шесть лет превысят 6,5 триллиона рублей.

Пообещать улучшения до ухода на каникулы успел и Минтранс . Там сообщили, что на российских дорогах все-таки появится автоматическая система весогабаритного контроля, которая поможет следить за перевесом на трассах.

«За счет исключения движения с нарушениями весовых и габаритных параметров система повысит безопасность дорожного движения, увеличит срок службы автодорог и создаст равные условия для законопослушных предпринимателей по соблюдению давно установленных норм. Все штрафы с нарушителей, как и по системе «Платон», будут направляться на ремонт дорог», — заявили в министерстве.

Автоматическая система исключит получение взяток, а также может дать больше работы дальнобойщикам: меньше груза — больше рейсов; больше рейсов — больше денег. Отразится ли логистика на ценах в магазинах — увидим, но дороги должны стать лучше.

Наконец, правительство Медведева дало несколько обещаний, выполнение которых поможет сделать российское общество гуманнее и справедливее.

Так, премьер-министр в 2018 году поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за дискриминацию людей с инвалидностью. Это должно серьезно помочь инвалидам бороться за свои права.

Еще одна обнадеживающая инициатива, которую Медведев в декабре поручил внести в Госдуму — законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей. Ранее Конституционный суд вынес постановление, что этот запрет противоречил положениям Конституции.

Разрешение будет даваться в «некоторых случаях», после изучения конкретных жизненных ситуаций, в которых оказались дети. Такая же норма, в случае принятия закона, будет распространяться и на людей, больных гепатитом C.