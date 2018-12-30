Что делать, если вам не хватает зарплаты

Часто ли вы задумываетесь, куда уходят ваши деньги? По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды. И проблема эта — не только в размере заработка, но и в неумении грамотно распорядиться деньгами. Базовые знания в финансовой сфере помогут на треть повысить эффективность управления семейным бюджетом.

На международном уровне определено несколько критериев, позволяющих судить о финансовой грамотности человека.

Первый: у него все под контролем

У финансово грамотного гражданина деньги не заканчиваются за две недели до зарплаты, потому что он следит за состоянием личных финансов. И планирует свой бюджет.

Он строит краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. Такой план включает в себя расчет доходов и расходов, оптимизацию лишних трат и учет количества располагаемых и расходуемых денежных средств.

Второй: он ориентируется на рынке финансовых услуг

Сегодня треть россиян обращаются за кредитами в первую же попавшуюся финансовую организацию, хотя в соседнем банке условия могут быть более выгодными. Финансово грамотный человек проанализирует услуги, сравнит предложения и выберет наиболее подходящее.

Для этого, во-первых, нужно минимально разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг — понимать разницу между кредитом, сберегательным вкладом, микрозаймом и ипотекой.

Во-вторых, необходимо проверить надежность финансовой организации, чтобы не потерять деньги и распознать признаки финансового мошенничества. "Гарантированное" обещание быстрого дохода при отсутствии необходимости финансовых знаний — явный признак аферы. Только средства на банковских вкладах застрахованы государством: что бы ни случилось с банком, государство гарантирует возврат вклада в размере до 1,4 миллиона рублей за счет Агентства по страхованию вкладов

Третий: он знает свои права

Финансово грамотный человек знает, как защищены права потребителя финансовых услуг, то есть понимает, куда нужно обратиться, если эти права нарушены. Банк России контролирует все финансовые организации, а также акционерные общества, в его структуре действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму.

Общественным "примирителем" на рынке финансовых услуг выступает финансовый омбудсмен, обращаться также можно в правоохранительные органы Роспотребнадзор и на различные горячие линии общественных организаций, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь потребителям финансовых услуг.

Четвертый: у него есть "подушка безопасности"

На случай непредвиденных обстоятельств финансово грамотный человек обязательно формирует долгосрочные сбережения.

Человек можете потерять работу, заболеть и надолго уйти на больничный, ему может срочно понадобиться починить автомобиль или сделать внеплановый ремонт в квартире — необходимо иметь средства как минимум в размере трехмесячного заработка.

Поэтому финансово грамотный человек старается оставлять с каждой зарплаты как минимум 10 процентов и ни под каким предлогом их не тратит. По этой же причине он избегает излишней закредитованности.

Пятый: он планирует жизнь на пенсии

Финансово грамотный человек задумывается о том, как будет жить на пенсии. А с принятием изменений в пенсионное законодательство тема стала только актуальнее.

Пенсионная система в нашей стране состоит из трех уровней. Во-первых, обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую пенсию по старости и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца и финансируемое за счет страховых взносов работодателя.

Во-вторых, государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета.

В-третьих, негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение, которое предполагает выплату пенсий в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами. Они финансируются за счет взносов работодателей и работников в свою пользу, а также дохода, полученного от их инвестирования.