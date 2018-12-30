Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.32
$
69.70
79.30
79.84
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
52.80
+1.15 Золото
1280.76
+0.07 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1442
+0.0141
14.12
1.1301
24.12
13.12

Что делать, если вам не хватает зарплаты 

Российская Газета 2 часа назад
Часто ли вы задумываетесь, куда уходят ваши деньги? По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды. И проблема эта — не только в размере заработка, но и в неумении грамотно распорядиться деньгами. Базовые знания в финансовой сфере помогут на треть повысить эффективность управления семейным бюджетом.
Как именно? Советует эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, финансовый консультант Сергей Макаров.
На международном уровне определено несколько критериев, позволяющих судить о финансовой грамотности человека.
Первый: у него все под контролем
У финансово грамотного гражданина деньги не заканчиваются за две недели до зарплаты, потому что он следит за состоянием личных финансов. И планирует свой бюджет.
Он строит краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. Такой план включает в себя расчет доходов и расходов, оптимизацию лишних трат и учет количества располагаемых и расходуемых денежных средств.
Второй: он ориентируется на рынке финансовых услуг
Сегодня треть россиян обращаются за кредитами в первую же попавшуюся финансовую организацию, хотя в соседнем банке условия могут быть более выгодными. Финансово грамотный человек проанализирует услуги, сравнит предложения и выберет наиболее подходящее.
Для этого, во-первых, нужно минимально разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг — понимать разницу между кредитом, сберегательным вкладом, микрозаймом и ипотекой.
Во-вторых, необходимо проверить надежность финансовой организации, чтобы не потерять деньги и распознать признаки финансового мошенничества. "Гарантированное" обещание быстрого дохода при отсутствии необходимости финансовых знаний — явный признак аферы. Только средства на банковских вкладах застрахованы государством: что бы ни случилось с банком, государство гарантирует возврат вклада в размере до 1,4 миллиона рублей за счет Агентства по страхованию вкладов.
Третий: он знает свои права
Финансово грамотный человек знает, как защищены права потребителя финансовых услуг, то есть понимает, куда нужно обратиться, если эти права нарушены. Банк России контролирует все финансовые организации, а также акционерные общества, в его структуре действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму.
Общественным "примирителем" на рынке финансовых услуг выступает финансовый омбудсмен, обращаться также можно в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и на различные горячие линии общественных организаций, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь потребителям финансовых услуг.
Четвертый: у него есть "подушка безопасности"
На случай непредвиденных обстоятельств финансово грамотный человек обязательно формирует долгосрочные сбережения.
Человек можете потерять работу, заболеть и надолго уйти на больничный, ему может срочно понадобиться починить автомобиль или сделать внеплановый ремонт в квартире — необходимо иметь средства как минимум в размере трехмесячного заработка.
Поэтому финансово грамотный человек старается оставлять с каждой зарплаты как минимум 10 процентов и ни под каким предлогом их не тратит. По этой же причине он избегает излишней закредитованности.
Пятый: он планирует жизнь на пенсии
Финансово грамотный человек задумывается о том, как будет жить на пенсии. А с принятием изменений в пенсионное законодательство тема стала только актуальнее.
Пенсионная система в нашей стране состоит из трех уровней. Во-первых, обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую пенсию по старости и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца и финансируемое за счет страховых взносов работодателя.
Во-вторых, государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета.
В-третьих, негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение, которое предполагает выплату пенсий в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами. Они финансируются за счет взносов работодателей и работников в свою пользу, а также дохода, полученного от их инвестирования.
Российская Газета: последние новости
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года Пенсии вырастут у 31 миллиона неработающих пенсионеров В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях
Комментарии
Личный счет , Видео , Статьи , Сергей Макаров , Агентство по страхованию вкладов , Роспотребнадзор , МВД , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев изменит жизнь россиян110
Россия запретила ввоз украинских товаров
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда31
Рубль за год снизился к доллару на 17,5%4
Еще один туроператор прекратил работу2
Новости партнеров
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение