Число предновогодних заявок на кредиты в России увеличилось на четверть

Россияне, готовясь к Новому году, нарастили количество запросов на заемные средства в декабре на 25% по сравнению с декабрем прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости

"Согласно данным БКИ "Эквифакс", количество заявок, поданных на получения кредитов и займов в России в декабре 2018 года, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — сказано в исследовании.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин отметил, что повышенный интерес к заемным средствам в ноябре-декабре каждого года — вполне обычное явление, и оно носит сезонный характер.

"Рост числа заявок на кредит в 25%, при общем росте объема рынка, также выглядит вполне нормально. В это время граждане активно покупают подарки близким, многие точки продаж объявляют различные акции и распродажи, банки представляют потребителю выгодные условия кредитования", — поясняет он.

Но при таком обилии возможностей некоторые заемщики попадают в ситуацию, когда обслуживать все кредитные обязательства становится тяжело, отмечает эксперт.

"Мы рекомендуем в таких случаях пользоваться методом "снежного кома", то есть при наличии нескольких кредитов тщательно разделить кредиты от меньшего к большему и осуществлять минимальные платежи по всем кредитам, кроме наименьшего по сумме. Платить как можно больше по кредиту или займу, являющемуся наименьшим, и следовать данной стратегии до тех пор, пока не будут выплачены все кредиты", — указывает Лагуткин.

По данным БКИ, за первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом портфель "плохих" долгов, просрочка по которым превышает 90 дней, составил на конец сентября почти 1 триллион рублей. В "Эквифаксе" подчеркнули, что статистика говорит о том, что доля заемщиков с несколькими кредитами возрастает, а также растет доля клиентов, одновременно обслуживающих кредит в банке и имеющих активные займы в микрокредитных организациях.