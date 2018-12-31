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Число предновогодних заявок на кредиты в России увеличилось на четверть 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне, готовясь к Новому году, нарастили количество запросов на заемные средства в декабре на 25% по сравнению с декабрем прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным БКИ "Эквифакс", количество заявок, поданных на получения кредитов и займов в России в декабре 2018 года, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — сказано в исследовании.
Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин отметил, что повышенный интерес к заемным средствам в ноябре-декабре каждого года — вполне обычное явление, и оно носит сезонный характер.
"Рост числа заявок на кредит в 25%, при общем росте объема рынка, также выглядит вполне нормально. В это время граждане активно покупают подарки близким, многие точки продаж объявляют различные акции и распродажи, банки представляют потребителю выгодные условия кредитования", — поясняет он.
Но при таком обилии возможностей некоторые заемщики попадают в ситуацию, когда обслуживать все кредитные обязательства становится тяжело, отмечает эксперт.
"Мы рекомендуем в таких случаях пользоваться методом "снежного кома", то есть при наличии нескольких кредитов тщательно разделить кредиты от меньшего к большему и осуществлять минимальные платежи по всем кредитам, кроме наименьшего по сумме. Платить как можно больше по кредиту или займу, являющемуся наименьшим, и следовать данной стратегии до тех пор, пока не будут выплачены все кредиты", — указывает Лагуткин.
По данным БКИ, за первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом портфель "плохих" долгов, просрочка по которым превышает 90 дней, составил на конец сентября почти 1 триллион рублей. В "Эквифаксе" подчеркнули, что статистика говорит о том, что доля заемщиков с несколькими кредитами возрастает, а также растет доля клиентов, одновременно обслуживающих кредит в банке и имеющих активные займы в микрокредитных организациях.
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Личный счет , Недвижимость , Олег Лагуткин , РИА Новости
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