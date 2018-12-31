Убытки и безработица: россияне обойдутся без сладостей с Украины

Несмотря на приближающийся Новый год, в Киеве заняты подсчетом убытков от российских санкций. В частности, в результате введения российских санкций украинский экспорт упадет на 20% и вырастет безработицы, прогнозируют на Украине. В последний рабочий день этого года Москва огласила список запрещенных к ввозу с Украины товаров и сырья. Среди продуктов в списке — алкоголь, овощи, фрукты и сладости.

Украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций.

По словам эксперта, в 2017 году объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд, при этом в период с января по октябрь 2018 года он снизился на 7,1%.

«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в Россию приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции», — написал Погребинский в социальной сети в Фейсбуке.

Он отметил, что совокупные потери составят $1 млрд Это грозит серьезными последствиями, включая резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.

Кроме того, по словам Погребинского, значительная часть украинских товаров, попавших под российские ограничения, лишится рынка сбыта, что может грозить банкротством компаний и безработицей.

Согласно постановлению российского правительства от 29 декабря 2018 года, Россия вводит запрет на поставки ряда продовольственных товаров и сырья с Украины. Перечень запрещенных товаров содержит семь страниц. В частности, из продуктов питания в список попали пиво, вино, овощи, фрукты, рыба, шоколад и мучные изделия, подсолнечное масло, пшеница.

Также запрещен ввоз с Украины моющих средств, обоев, бумаги, оборудования для сельского хозяйства, женских прокладок и тампонов, детских подгузников, грелок, мебели. Кроме того, в списке содержится различные виды оборудования.

При этом, как заявляли в пресс-службе Минэкономразвития , всего импорт товаров, содержащихся в перечне, в 2018 году оценивается в $510 млн Общий объем импорта украинских товаров с Украины в Россию в 2017 году составил почти $5 млрд

В российском правительстве такой шаг объяснили ответной меры на ограничения, введенные Украиной на ряд российских товаров.

До этого российское правительство в конце декабря расширило санкционный список в отношении украинской стороны. Отмечалось, что сделано это было «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

В общей сложности список был расширен более чем на 200 лиц и организаций. Так, санкционные ограничения затронули энергетические и оборонные предприятия страны, в числе которых «Укрспецэкспорт» и «Укроборонпром» . Перечень физических лиц, на которых Россия распространила санкции, пополнился именами мэра Одессы Геннадия Труханова, начальника главного управления разведки минобороны Василия Бурбы, первого замглавы украинского МВД Сергея Ярового и депутатов Рады

Очередной виток обмена санкциями между двух стран начался в октябре этого года. Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. При этом подчеркивалось, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года.

В осеннем списке значились судьи Конституционного суда Украины, депутаты Рады, крупные украинские бизнесмены, чиновники администрации президента Петра Порошенко . Компании, которые попали в список ограничений, — это химическое предприятие «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia.

Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».