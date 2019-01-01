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Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Сегодня вступает в силу ряд важных изменений в российском законодательстве. За новогодние каникулы необходимо морально подготовиться к увеличению налоговой нагрузки, которое коснется как предпринимателей, так и физических лиц, включая повышение НДС, что отразится на розничных ценах. Но есть и приятные новости: минимальный размер оплаты труда подтянется до прожиточного минимума, вырастут пособия по уходу за ребенком и пенсии неработающих пенсионеров. Дачников разделят на садоводов и огородников, а налог на имущество начнут рассчитывать по-новому. О ключевых январских нововведениях — в материале РИА Новости.

Бензин и ОСАГО

Автомобилистам сразу после Нового года придется больше платить за топливо. С 1 января повышаются акцизы на дизель на 2,7 тысячи рублей и на бензин на 3,7 тысячи рублей за тонну. Скажется и увеличение налога на добычу полезных ископаемых, а также ослабление курса рубля и увеличение ставки НДС на два процента.
По прогнозам Российского топливного союза, в целом бензин марки АИ-92 в новом году подорожает на 7,5-10%.
Впрочем, как пообещал вице-премьер Дмитрий Козак, рост цен не будет "галопирующим", подобные опасения "выглядят беспочвенно". Подорожание топлива сдержат договоренности между правительством и энергетическими компаниями. Вступит в силу новый компенсационный механизм, позволяющий нефтяникам вернуть часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Это расширит предложение бензина и удержит повышение цен в пределах инфляции.
В начале года вырастут тарифы ОСАГО, в результате стоимость полиса может увеличиться на 15-20%. Хотя для владельцев ряда автомобилей базовая ставка страхования, наоборот, снизится.
Базовую ставку по ОСАГО устанавливает Центробанк, а страховая компания уточняет ее в заданных пределах самостоятельно, в зависимости от типа автомобиля.
"Чем известнее бренд страховщика, тем выше его базовая ставка в рамках обозначенного диапазона. Это надо учитывать при выборе страховой компании и определении цены полиса", — поясняет Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари".

Сигареты и вино

В последние годы акцизы на табак планомерно растут, и 2019-й не станет исключением. Цель правительства — добиться сокращения числа курильщиков за счет понижения ценовой доступности сигарет. С нового года акцизный сбор в табачной индустрии повышается на десять процентов. В результате розничная цена самой дешевой пачки сигарет увеличится на те же десять процентов. Наиболее заметным подорожание будет в нижнем ценовом сегменте.
А c 1 марта курение начнет обходиться россиянам еще дороже — из-за введения обязательной маркировки табачной продукции, что также заложат в розничную цену. Уникальные QR-коды, наносимые на пачки сигарет, защитят от подделок.
Эксперты предполагают, что в итоге сигареты в рознице подорожают в среднем на 15%.
Увеличатся и акцизы на вино. Ранее для российской продукции (в отличие от импортной) действовали льготы, но теперь их отменили, поставив отечественных и зарубежных виноделов в одинаковые условия. Сбор, который придется платить российским производителям, из-за этого вырастет вдвое — с 18 до 36 рублей за литр.

ЖКХ, продукты и автомобили

Тарифы на услуги ЖКХ в новом году повысят в два этапа. С января коммунальные услуги подорожают в среднем на 1,7%. А в середине лета (1 июля) — на "стандартные" 2,4%.
"Подорожание "коммуналки" разделили из-за увеличения ставки НДС — для кошелька россиянина одномоментное повышение было бы куда более болезненным", — отмечают в "Альпари".
Рост тарифов ЖКХ в теории должен уложиться в инфляцию, причем в прошлогоднюю. В 2017-м она была рекордно низкой, но все ставки рассчитываются исходя скорее из инфляционных ожиданий.
Поэтому, несмотря на то, что, по официальному прогнозу ЦБ, индекс потребительских цен в 2019 году изменится в пределах четырех процентов, тарифы наверняка увеличатся несколько больше.
Повышение базовой ставки НДС с 18 до 20% приведет не только к подорожанию коммунальных услуг, но и к росту цен на многие продовольственные и непродовольственные товары. Не секрет, что налог на добавленную стоимость всегда закладывается в цену товара, которую платит потребитель.
Так, уже с осени дорожают продукты — не только из-за сезонного фактора, но и на фоне ожидания повышения НДС, а также "новогоднего эффекта" — увеличения спроса перед праздниками.
По расчетам "Альпари", одномоментный рост цен составит порядка двух процентов, затем — плавное повышение в течение всего января и части февраля. К концу зимы цены на продовольственные товары должны стабилизироваться.
По прогнозам аналитиков, из-за увеличения НДС заметнее всего подорожают автомобили. Сыграет свою роль инфляция, а кроме того — обязательная установка ГЛОНАСС для новых автомобилей, ввозимых из-за границы.
В итоге цена на новые автомобили повысится на пять-десять процентов.
Меньше всего подорожают лекарства и, как ни странно, гаджеты, а также бытовая техника. На цены повлияет новый НДС, но никаких трат "сверху", уверяют аналитики, можно не ждать.

Налог на самозанятых

Помимо повышения НДС, казну пополнят налоги на самозанятых граждан — физических лиц, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели в налоговых инспекциях.
К таковым относятся, например, фрилансеры, копирайтеры, разработчики сайтов, мастера по пошиву и ремонту одежды на дому.
В эту категорию попадают также таксисты, работающие на собственном транспорте, хозяева квартир, сдающие в аренду жилье, репетиторы, няни и вообще все, кто занимается деятельностью, не требующей регистрации.
С нового года самозанятым придется платить налог, зависящий от того, с кем работает предприниматель — физическими лицами или компаниями.
Если человек продает товары и предоставляет услуги частным гражданам (например, шьет одежду или занимается репетиторством), то налоговая ставка — 2,5% от заработка, а если контрагентами выступают юридические лица — уже 4,5%.

Пособия на детей, МРОТ и пенсии

Изменения коснутся не только налогов, но и социальных выплат. Во-первых, с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 117 рублей — до 11 280 рублей в месяц и, таким образом, сравняется с уровнем прожиточного минимума.
Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума правительство ввело в декабре прошлого года. Поправки приняты по инициативе президента, и это важный прорыв, за который долгие годы боролись профсоюзы. Власти решили ежегодно пересматривать "минималку", исходя из прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.
Вырастет и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц: с 1 января 2019-го — до 26 152,27 рубля (против 24 536,57 рубля в 2018-м).
Пенсии неработающих пенсионеров с января повысятся на 7,05%, в среднем на тысячу рублей. Цена пенсионного балла после индексации составит 87,24 рубля, за счет чего среднегодовая пенсия увеличится с 14,4 тысячи рублей до 15,4 тысячи. Подрастет и социальная пенсия — на 2,4%, в среднем до 9,2 тысячи рублей.

Дачный переполох

Важные перемены ждут многочисленных дачников. С января из законодательства исчезнет такое понятие, как "дачное хозяйство".
Дачников закон разделит на садоводов и огородников. Если раньше предусматривалось девять организационных форм, включая дачные товарищества и кооперативы, то теперь останется всего две: садоводческое товарищество и огородническое.
Все документы садовых некоммерческих товариществ (СНТ) подлежали корректировке до конца декабря с учетом новых правил. Расчеты товарищества с физическими лицами, включая взносы и платежи собственников земельных участков, с 1 января проводятся только через расчетный счет в банке, то есть в безналичной форме.
Земельные участки, которыми владеют и пользуются дачники, теперь разделены на садовые и огородные. На садовых участках можно возводить капитальные строения, в том числе жилые дома, а вот на огородных допускаются лишь некапитальные хозпостройки.
При этом зарегистрироваться на садовом участке станет гораздо проще. Чтобы прописаться на даче, на участке должен быть дом, оформленный как жилой.
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Личный счет , Видео , Недвижимость , Экономика , Анна Бодрова , Дмитрий Козак , Центральный банк России , РИА Новости
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