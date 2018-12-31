«Застойная яма»: грустные итоги 2018 года

Год упущенных возможностей — таким стал 2018-й. Цены скачут, благосостояние населения не улучшается, а экономика едва растет. И следующий год будет ничуть не лучше. Россиян ждет повышение налогов, всплеск инфляции, а реальные доходы могут уйти в минус. Застой в экономике продолжается.

Возвращение в «застойную яму»

Статистика прошедшего года по ВВП положительная. По прогнозу Минэкономразвития , по итогам 2018 года российский ВВП должен увеличиться на 1,8%. ЦБ предрекает рост в интервале 1,5-2%. Такой же прогноз у РАНХиГС . Эксперты Всемирного банка ждут, что в 2018 году российский ВВП вырастет на 1,7%.

«Примерно 1,6%». Таков прогноз от главы Счетной палаты Алексея Кудрина . И это недопустимо низкие темпы. При том, что цена на нефть увеличилась в два раза, сетовал Кудрин. Ранее, в конце ноября, Кудрин рассказал о «застойной яме», в которую попала российская экономика.

«После Второй мировой у нас не было такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%», — заявил он на форуме Финансового университета.

Власти признают, что экономика растет низкими темпами. Владимир Путин с 2017 года призывает правительство обеспечить рост ВВП темпами выше мировых, то есть порядка 3-3,5%. Это базовое условие для прорыва, считает глава государства.

Тот же Кудрин полагает, что в принципе это возможно. Но для роста «нужны другие драйверы». Он считает, что объявленные Кремлем нацпроекты не охватывают всех условий роста. Потребуется реформа госуправления, реальная защита собственников, улучшение позиций России на мировых рынках, сообщал Кудрин в своем Twitter. И еще Кремлю потребуется политическая воля.

Рост ВВП ускорится, если власти решатся на бюджетный маневр, отмечают эксперты РАНХиГС. То есть, сократят непроизводительные расходы и значительно увеличат расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Проблем добавляют и отдельные решения самого правительства. Так с 1 января 2019 года вырастет НДС с 18% до 20%. Это разгонит инфляцию и затормозит экономический рост до 1,3%, признают в Минэкономразвития.

К этому добавятся снижение цен на нефть и западные санкции. Начало 2109 года станет одним из самых сложных за последние годы, говорил глава ведомства Максим Орешкин

Все надежды Минэк возлагает на реализацию нацпроектов, которая в полном объеме начнется во втором полугодии следующего года. После 2020-го ведомство рассчитывает выйти на темпы роста экономики в 3% в год.

Если экономика не разгонится, то не будут выполнены задачи, поставленные Путиным — добиться темпов роста выше мировых и войти в пятерку крупнейших экономии мира.

Чтобы рос подушевой ВВП экономика России должна расти средними темпами не полтора процента, не 3,5%, а на 6%. Даже при проведении структурных реформ, о необходимости которых говорится, как минимум, с 2009 года, такие темпы не возможны, считают эксперты Центра стратегических разработок.

Зарплаты растут, а нищих все больше

Старая шутка «на вопрос, где ты живешь, миллионы россиян могут ответить — за чертой бедности», актуальна до сих пор. Судя по статистике Росстата , в III квартале этого года в России стало на 200 тыс. человек больше тех, кто живет за чертой бедности. Всего таковых было 19 миллионов, уровень бедности составил 12,9%. Между тем, Владимир Путин в майском указе поставил задачу снизить уровень бедности в два раза.

Проблема в том, что доходы россиян практически не растут. Хотя зарплаты растут. Это дает возможность чиновникам повод для победных реляций. В ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года средняя зарплата в реальном выражении (с учетом инфляции) выросла на 4,6% до 42 750 руб. За 11 месяцев рост составил 7,4%.

«За этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами», — говорил ранее Максим Топилин, министр труда.

Росту зарплат способствовало повышение в мае МРОТ до размера прожиточного минимума, а также увеличение выплат бюджетникам.

При росте зарплат реально располагаемые денежные доходы населения, начиная с 2014 года, сокращались 4 года подряд. В ноябре этого года доходы упали на 2,9%, по итогам года их рост составит 0,5%, отмечал Владимир Путин. По прогнозам АКРА, прирост доходов населения в 2018 году составит 0,3%.

Доходы не растут, потому что снижаются в реальном выражении соцвыплаты, зарплаты в конвертах, поступления от предпринимательской деятельности и недвижимости. Рост НДС, цен на бензин, акцизов, утилизационного сбора на авто, подорожание коммунальных услуг (дважды в год), проезда на общественном транспорте еще больше подкосят доходы россиян в 2019 году.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова , аналитик ИК «Фридом Финанс». Повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году. Рост реальной заработной платы по итогам 2018 года ожидается на уровне 4-5%.

В 2019 году реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.

России потребуется несколько лет, чтобы реальные доходы населения вернулись к показателям хотя бы докризисного уровня 2008 года, единодушны эксперты.

По признанию вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой , те меры, которые сейчас есть, не дают возможности добиться двукратного снижения бедности даже к 2024 году. Алексей Кудрин также отмечал, что снизить бедность в два раза будет крайне сложно.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил недавно премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью.

Инфляционные страхи удвоились

2018-й запомнится еще и тем, что власти не смогли удержать рост цен. Инфляция по итогам 2018 года, по предварительной оценке Росстата, составила 4,2% против 2,5% годом ранее.

Растет не только инфляция. Инфляционные ожидания, то есть, страхи населения по поводу грядущего роста цен, тоже растут. Даже удваиваются. В декабре выросли до 10,2% после 9,8% месяцем ранее, подсчитал ЦБ. И эти ожидания оправданы.

Как отмечалось в декабрьском докладе Банка России о денежно-кредитной политике, в 2019 году из-за роста налогов и акцизов целый ряд товаров и продуктов подорожает. Цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

По итогам 2019 года, в случае реализации «нейтрального» сценария развития событий, инфляция может вырасти на 5-6%, согласны эксперты. При этом ощущаемая россиянами инфляция будет примерно в два раза выше официальной, резюмирует Алексей Коренев , аналитик «Финам».

Роста цен ждет и российский бизнес. «Производители товаров уже начали закладывать грядущие дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг», — говорит Александр Шустов , глава компании «Мани Фанни».

В версии ЦБ, в следующем году инфляция может достичь 5,5%. Минэкономразвития оптимистично ждет 4,3%.

Во второй половине следующего года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к целевому показателю 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует ЦБ.

«Скорее, наоборот, мы потом опять опустимся ниже 4% достаточно быстро. Почему — потому что нет спроса потребительского, нет той динамики доходов, которая могла бы разогнать этот рост», — отмечал главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Итог неутешителен. Санкции, слабый рубль, рост налогов, стагнирующие доходы населения, и практически никаких стимулов для роста, созданных правительством. Выход из застойной ямы опять откладывается.