Стоимость жилищных услуг подорожает в Москве с 1 января почти на 2 процента

Тарифы на жилищные услуги выросли в Москве с 1 января почти на 2%.

Тариф за содержание жилого помещения вырос в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт теперь составляет 1 рубль 19 копеек, а льготный найм жилого помещения увеличился на 35 копеек.

Фактический найм жилого помещения подорожал на 2 рубля 11 копеек, коммерческий найм — на 1 рубль 38 копеек. Стоимость найма в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 рубля 82 копейки.