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Стоимость жилищных услуг подорожает в Москве с 1 января почти на 2 процента 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Тарифы на жилищные услуги выросли в Москве с 1 января почти на 2%.
Тариф за содержание жилого помещения вырос в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт теперь составляет 1 рубль 19 копеек, а льготный найм жилого помещения увеличился на 35 копеек.
Фактический найм жилого помещения подорожал на 2 рубля 11 копеек, коммерческий найм — на 1 рубль 38 копеек. Стоимость найма в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 рубля 82 копейки.
Как уточняли ранее в мэрии, рост изменения платы за коммунальные услуги в 2019 году остался в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ: то есть с 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%.
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