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Россияне смогут авансом оплачивать имущественные налоги 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Налогоплательщики-физлица получат возможность платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ вступили в силу 1 января 2019 года.
Налогоплательщик сможет в добровольном порядке вносить так называемый единый налоговый платеж, то есть перечислить в бюджетную систему любую сумму средств с помощью одного платежного поручения. Эта сумма будет зачислена на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.
Все эти данные и операции будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. До того, как налоговым органом произведен зачет, перечисленные авансом средства гражданин сможет вернуть, но в пределах их остатка, написав заявление в налоговый орган. Средства могут быть возвращены в течение месяца со дня поступления такого заявления, а за их задержку будут начисляться проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Внести такой единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него, например, родственники. Однако они не вправе будут требовать возврата денежных средств — только сам налогоплательщик.
"Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек", — разъясняла ранее Федеральная налоговая служба.
Поправки в законодательство также допускают с 2019 года возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления госуслуг.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Федеральное казначейство , Центральный банк России
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