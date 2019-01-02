Ну, началось

В 2019 году жителей России ждет много нового — в стране вступили в силу десятки законов, часть из которых действует уже с 1 января. Перемены коснутся самозанятых, дачников, бизнесменов, родителей, водителей, собачников, а иные законы — вообще всех россиян. «Лента.ру» собрала в одном месте самые главные изменения: НДС, плата за мусор и цены на бензин, наказание за клевету, запрет на нелегальный тюнинг автомобилей и многое другое. Читай, чтобы потом не удивляться!

Самозанятые начнут платить налоги

Новый год станет не простым для граждан, которых принято называть самозанятыми (граждане, которые нигде официально не работают, однако получают доход от своей профессиональной деятельности, например, частный сантехник — «Лента.ру»). С 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах, а именно в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в отношении этих граждан начнет действовать специальный налоговый режим.

Их доход будет облагаться специальным налогом, ставка которого будет зависеть от того, кому именно свои услуги оказывает самозанятый гражданин: в случае сделки с физическим лицом ставка составит 4 процента, с юридическим — 6 процентов. При этом от всех остальных налогов самозанятые пока освобождаются. Эксперимент продлится 10 лет — до конца 2028 года. Для уплаты налога гражданам необходимо будет самостоятельно регистрироваться в системе «Мой налог» с помощью мобильного приложения.

После регистрации каждому самозанятому будет начислено 10 тысяч рублей налогового вычета. В течение льготного периода штрафовать за неуплату налога никого не будут. Однако на главный вопрос эксперимента власти по-прежнему не ответили — непонятно, как налоговые органы будут выявлять самозанятых, которых, по разным оценкам, в России от 12 до 25 миллионов человек.

Цены вырастут на все

Главное налоговое изменение для всех россиян — это повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18 процентов до 20. Необходимость роста налогов объясняется российскими властями недостатком средств на реализацию национальных проектов в рамках указов президента России Владимира Путина . Предполагается, что рост налога позволит дополнительно собирать в бюджет 620 миллиардов рублей в год. Деньги пойдут на финансирование образования, здравоохранения, а также на реализацию инфраструктурных проектов.

Согласно подсчетам экспертов Института актуальной экономики, из-за роста НДС каждый россиянин будет терять в среднем по 4220 рублей в год. Помимо простых россиян рост налога негативно отразится на российской экономике, согласно подсчетам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой , ВВП России будет терять около 0,6 процента в год. Для россиян повышение НДС обернется повышением цен практически на все типы и виды товаров и услуг, так как НДС взимается на каждом этапе производственной цепочки, а это значит, что производители постараются перенести свои потери на конечного потребителя.

Инвалидам найдут работу

С 1 января в службах занятости появится сотрудник, ответственный за трудоустройство инвалидов. Заявляется, что к проблемам каждого обратившегося государство будет подходить индивидуально. Какие-то гарантии закреплены в федеральном законе. Например, таким сотрудникам может быть предоставлено сопровождение от дома до работы. Также работодатель при необходимости должен назначить наставника, который поможет инвалиду освоить работу. Информация о незанятых инвалидах, испытывающих трудности в поисках вакансий, должна быть внесена в специальный реестр. Правительство надеется, что новый закон на 50 процентов увеличит трудоустроенность граждан с ограниченными возможностями.

Вслед за валежником россияне смогут свободно собирать грибы и ягоды на продажу

В апреле 2018-го президент подписал закон о свободном сборе валежника и тем самым облегчил жизнь многим россиянам. Вслед за этой инициативой последовала еще одна — разрешить собирать грибы, ягоды и дикоросы в лесах и зарабатывать на этом. Соответствующий законопроект был принят парламентом в первом чтении 12 декабря.

Мамкиных экстремистов и нацистов станет меньше

Борьба с экстремизмом и пропагандой нацизма в 2018 году достигла вершины своей абсурдности, на что наконец обратили внимание власти. 28 декабря президент подписал закон о частичной декриминализации антиэкстремистской статьи 282 УК. Правоохранители уже начали прекращать дела за публикацию в сети злобных высказываний и картинок. В 2019 году стоит ожидать, что эта практика закрытия мелких экстремистских дел продолжится. Также в конце 2018-го депутаты решили уточнить, в каких случаях можно демонстрировать нацистскую символику, соответствующий законопроект внесен в Госдуму . В случае его принятия показывать свастику и другие атрибуты нацизма будет разрешено в научных работах, литературе, искусстве, СМИ. Главное условие — никакой пропаганды идей нацизма, демонстрация возможна только для учебы и просвещения.

Россиян заставят убирать за собаками и закрыть контактные зоопарки

Введен запрет на деятельность организаций, целью которых является «предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными». Подразумевается, что речь идет о контактных зоопарках. Однако в законе, подписанном 28 декабря президентом России Владимиром Путиным, есть оговорка, что запрет не распространяется на шоу, которые подобный контакт предусматривают.

Однако организаторы подобных мероприятий должны создать для каждого зверя условия, позволяющие ему в любой момент удалиться в защищенное от посторонних людей укрытие.

Закон оставляет за всеми животными, в том числе за бездомными, право на жизнь, а также закрепляет за всеми российскими собаководами целый перечень обязанностей, в том числе убирать за своими питомцами во дворе. Гулять с животными теперь разрешается только в специально отведенных для этого муниципальными властями местах. За нарушение этих обязанностей, однако, никакой ответственности пока не предусмотрено.

Расходы малого бизнеса вырастут, а деньги получат страховку

Индивидуальных предпринимателей в 2019 году ожидают дополнительные расходы в виде роста страховых взносов (перечисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования). Размер взноса в пенсионный фонд вырастет на три тысячи рублей, до 29 354 рублей (для ИП с доходом ниже 300 тысяч в год), в случае если доход превышает 300 тысяч рублей в год, то размер взноса растет еще сильнее и устанавливается по формуле 29 354 рубля плюс один процент от дополнительной прибыли. Взносы в ФОМС вырастут с текущих 5840 рублей до 6884 рублей. Таким образом минимальный размер страховых взносов для ИП вырастет с 32 194 рублей до 36 238 рублей.

Отзывы лицензий у банка превратилось в рутину последних лет, однако это настоящий ад для представителей малого бизнеса, чьи деньги застряли в такой финансовой организации. С 2019 года эта проблема решена — страхование вкладов распространено на вклады предприятий малого бизнеса. Сумма страхования аналогична застрахованной сумме физических лиц — 1,4 миллиона рублей. Из-за замороженных средств в банке субъекты малого бизнеса зачастую не могут продолжить свою деятельность, что приводит к банкротствам и разорениям.

При этом суммы на счетах таких предприятий, как правило, небольшие, поэтому потенциальная нагрузка на госбюджет вырастает несильно. На страховые выплаты могут претендовать компании с годовым доходом не более 800 миллионов рублей, а среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек.

За мусор придется заплатить

В платежках ЖКХ появится новая графа — вывоз мусора. Собранные средства пойдут на модификацию системы обработки и переработки мусора в России, предполагается, что на эти деньги в России построят новые мусороперерабатывающие заводы. Размер платежа будет исходить из норматива не квадратных метров, а людей, которые зарегистрированы в квартире. Для жителей частных домов заключение договоров на вывоз мусора станет обязательным. Из-за роста НДС индексация тарифов ЖКХ в 2019 году пройдет дважды. В январе они вырастут на 1,7 процента, а во второй раз — в июле на 2-4,8 процента (в зависимости от региона). Сильнее всего размер платежек ЖКХ вырастет в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Подмосковье и Тульской области.

Закупиться товарами за рубежом станет сложнее

С 2019 года вводится порог беспошлинных покупок на зарубежных сайтах (вроде Asos, AliExpress и другие). Теперь без уплаты пошлины можно купить товаров на 500 евро в месяц, против 1000 в 2018 году, а их совокупная масса не должна превышать 31 килограмм. В случае превышения порога покупатель должен будет заплатить 30 процентов от стоимости покупки. Аналогично снижается порог на ввоз товаров из-за рубежа поездом, на автомобиле или по морю. Максимальный вес сокращен в два раза — с 50 килограммов в 2018 году, до 25 килограммов с нового года, а максимальная сумма ввозимых товаров снижена в три раза — с 1500 евро до 500 евро. В случае превышения придется заплатить пошлину в размере тех же 30 процентов стоимости товара.

Перемены ожидают и любителей путешествовать в вагонах госкомпании РЖД , которая с 2019 года меняет ценовую политику — теперь стоимость билетов будет гибкой, а цена определяться от выбранных дат. Отдельным сегментом будут дешевые билеты на поезда дальнего следования, которые нельзя будет вернуть, за исключением случаев отмены поезда, болезни пассажира или смерти родственника. Билеты в плацкартных и общих вагонах вырастут в цене на 3,9 процента.

Штрафы ПДД пойдут на развитие дорог

С 2019 года все средства от штрафов за нарушения правил дорожного движения пойдут не напрямую в бюджеты регионов, а в региональные фонды дорожного строительства. Согласно оценкам правительства, эта мера позволит в два раза увеличить объемы строительства и реконструкции действующих дорог и трасс. Власти надеются на повышение безопасности дорог в связи с наращиванием финансирования.

Рыбачить снова можно бесплатно

Под конец года, 25 декабря, Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам бесплатно рыбачить в личных целях. Также в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать сети при соблюдении суточной нормы вылова. Подводная рыбалка, электроудочки, ток, взрывчатка и химикаты запрещены. Платные участки будут ликвидированы, взимать деньги можно будет не за саму ловлю рыбы, а за прокат техники или питания.

Подорожают сотовая связь и проезд в транспорте

Стоимость сотовой связи возрастет из-за увеличения НДС, затрат операторов на выполнение требований, предусмотренных «пакетом Яровой», и отменой роуминга. Ряд компаний уже сообщили об изменении тарифов своим абонентам.

Некоторые операторы уже подняли цены за свои услуги, в частности МГТС , — на 50 рублей. В компании это решение связали с увеличением скорости соединения на ряде тарифов.

В Москве и во многих других регионах с нового года вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки по «Тройке» увеличится с 36 до 38 рублей. Билет на 60 поездок подорожает на 135 рублей. «Единый» на 90 дней будет стоить 5430 рублей вместо 5190.

Акцизы на бензин вырастут значительно

С 2019 года будут повышены акцизы на бензин и дизельное топливо. Летом в ходе переговоров с нефтяниками рост акцизов замораживали, чтобы остановить рост цен на бензин, однако тогда это не помогло, и уже осенью цены на бензин снова начали расти. Новый виток роста цен вынудил правительство обязать нефтяников к новому соглашению, по которому цены заморожены до весны.

В новом году размер акциза за тонну бензина вырастет на 3700 рублей, дизельного топлива — на 2700 рублей, до 11892 и 8258 рублей соответственно. Представители власти и нефтяного рынка уверяют, что с нового года рост цен на бензин будет минимальным. Однако аналогичные заверения были и летом, во время первого соглашения, что, правда не помогло удержать цены от нового скачка осенью.

Стартует налоговый маневр в нефтяной отрасли

Нефтяную отрасль России с 2019 года ожидает событие по масштабу сопоставимое с пенсионной реформой. Налоговой маневр в нефтянке принципиально меняет систему налогообложения в отрасли — экспортная пошлина в течение шести лет будет снижена с текущих 30 процентов стоимости нефти или нефтепродукта до нуля, в то время как налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет расти до 2021 года.

В отношении нефти, газа и газового конденсата действует твердая ставка НДПИ, то есть компания платит не процент, а конкретную сумму, которая устанавливается правительством. При этом эта сумма уже корректируется дополнительным коэффициентом, который отражает динамику мировых цен на нефть, — то есть если цена на мировых рынках падает, итоговая ставка НДПИ тоже падает. Переход на новую систему налогообложения считается более гибким в связи с высокой волатильностью на нефтяных рынках.

Государственный бюджет от реформы только выиграет. Согласно подсчетам правительства, расходы на проведение маневра составят 3,4 триллиона рублей, а доходы — 10,8 триллиона. При этом для многих трудноизвлекаемых месторождений, а также компаний, попавших под зарубежные санкции, созданы дополнительные льготы, которые закреплены в налоговом кодексе. Проведение налогового маневра приведет к росту цены нефти на внутреннем рынке, а значит, и к росту расходов на производство бензина и дизельного топлива. Однако больше всего реформы боится Белоруссия, которая долгое время закупала российскую нефть по внутренним ценам. По подсчетам белорусской стороны, налоговый маневр в российской нефтянке обойдется Минску в 10 миллиардов долларов.

Минимальные зарплаты вырастут

В 2018 году свершилось то, что власть обещала выполнить еще в 2003 году, — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) догнал прожиточный минимум и составил 11 163 рубля. Однако, как показывают многочисленные опыты россиян, жить на эти деньги невозможно — только выживать. В 2019 году МРОТ будет равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года и составит 11280 рублей. Вместе с МРОТ вырастет и пособие по безработице: минимальный размер с 850 рублей до 1500 рублей, а максимальный — с 4900 рублей до 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице будет равняться новому МРОТ, то есть 11280 рублям.

Пенсионный возраст и размер пенсий вырастут

Самым резонансным нововведением 2019 года станет повышение пенсионного возраста, против которого выступает абсолютное большинство россиян. С 1 января начинается многолетняя пенсионная реформа, по итогам которой пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Повышать пенсионный возраст будут со скоростью полгода в год, например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020-м, а именно, в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Завершится реформа в 2028 году.

Повышение пенсионного возраста власти объясняют устаревшими стандартами жизни, повышением средней продолжительности жизни, мировыми трендами, а также тем фактом, что реформа позволит увеличить размер самих пенсий — то есть перераспределить имеющиеся ресурсы в пользу пенсионеров. В предыдущие годы пенсии росли в среднем на 400-500 рублей, однако уже с 2019 года пенсии вырастут в среднем на 1000 рублей. Более того, для всех граждан предпенсионного возраста сохранят все льготы пенсионеров. Социальные группы, которые обладали досрочным правом выхода на пенсию (например, работники вредных производств и дальнего Севера), также сохранят за собой право досрочно выйти на пенсию. Также раньше на пенсию смогут уйти, кто долго работал, — минимальный трудовой стаж выхода на пенсию сокращен на три года: до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.

Нелегалам разрешат вернуться в Россию

В период с 1 января по 24 февраля 2019 года граждане Молдавии, которые ранее нарушили правила въезда на территорию России и находятся на территории нашей страны нелегально, смогут вернуться на родину без административных штрафов. Правда, вернуться на работу в Россию они смогут не раньше марта 2019 года.

Реклама пива будет запрещена

С 1 января льготный период, когда реклама пива была разрешена в российских СМИ, заканчивается. Разрешение вводилось на год проведения Чемпионата мира по футболу. Рекламировать алкогольный напиток можно было в периодической печати и во время спортивных трансляций на телевидении. Также разрешалась реклама пива вблизи спортивных сооружений (менее 100 метров). Теперь эти поблажки отменены, а реклама пива — запрещена.

Дачники исчезнут

Понятия «дачник» и «дачное хозяйство» будут упразднены — вместо них вводятся «садовое и огородническое некоммерческие товарищества». Россияне должны решить, кто они: садоводы или огородники. На садовых участках можно будет возводить капитальные строения и оформлять постоянную регистрацию — «прописку на даче». На участках для огородничества такое строительство запрещено. Теперь при покупке земли и дома нужно будет учесть вид разрешенного использования участка, чтобы не возникло проблем со строительством и регистрацией. Всем дачным объединениям предстоит принять новый устав, чтобы всем товариществом не оказаться самостроем. Кроме того, российское правительство упростило порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми. Теперь смена статуса объекта недвижимости может быть проведена органами местного самоуправления без заключения специальной комиссии. Достаточно передать чиновникам заявление и необходимые бумаги. До сих пор законодательством была в принципе запрещена регистрация на дачах. С 1 января вступил в силу закон, которым определено, что прописываться в садовых домах можно. Новое постановление кабмина как раз призвано упростить эту процедуру.

Увеличится отпуск

Раз в три года работники компаний могут оформить себе дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации ( Минздрав определяет график профилактических обследований для граждан по их датам рождения). Для предпенсионеров (пять лет до выхода на пенсию) и пенсионеров диспансеризация предусмотрена раз в год, для нее выделяется два выходных. Работник должен предварительно письменно предупредить работодателя и согласовать выбранный день. При этом законом не предусмотрено, чтобы работодатель требовал «доказательств» посещения поликлиники. Многодетные получат право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск тогда, когда им удобно. Согласовывать дни отпуска не требуется, нужно будет лишь уведомить работодателя об этом. Бонус касается родителей трех и более детей в возрасте до 12 лет.

«Опасным» сайтам придет конец

Роскомнадзор теперь может блокировать любой сайт, который, по версии ведомства, склоняет детей к опасным для жизни и здоровья действиям, незамедлительно — без санкции суда. Речь идет о способах совершения суицида, методах употребления наркотических и психотропных средств, информации об азартных играх и колумбайн-сообществах. Новый закон, внесенный группой депутатов во главе с Ириной Яровой , предполагает отмену суточного срока, который ранее отводили на рассмотрение требования о блокировке. При этом содержащие опасный контент страницы удалять не позволят — в целях сбора доказательств с ними будут работать правоохранительные органы

Расплатившихся с обманутыми клиентами бизнесменов простят и отпустят

В начале 2019 года, как ожидается, Госдума примет предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки, позволяющие предпринимателям избегать уголовной ответственности за впервые совершенное мошенничество или иное преступление небольшой тяжести, сопряженное с обманом, в случае полного возмещения ущерба потерпевшему. В первом чтении законопроект был принят 6 декабря. Аналогичная возможность уйти от ответственности появится также у бизнесменов, нарушивших авторские права или задержавших зарплату работникам. Последним для этого потребуется кроме самой задолженности выплатить положенную компенсацию.

До настоящего времени прекратить уголовное преследование путем возмещения ущерба могут только те предприниматели, которые работали без регистрации, совершали сделки с драгметаллами или занимались незаконным манипулированием рынком.

За упорный отказ удалять клевету будут сажать

Отказ удалять признанную судом ложной информацию в сети в течение года теперь считается преступлением. Максимальное наказание — лишение свободы на один год. Альтернативой заключению может стать штраф до 50 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Госслужащим за подобные преступления грозит запрет на занятие определенных должностей, а также повышенные штрафы — до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Соответствующие поправки в октябре подписал президент России Владимир Путин.

Также ужесточена административная ответственность за подобные правонарушения. Максимальный штраф за отказ удалять или опровергать информацию по решению суда для граждан увеличен в десять раз — с 2 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц и организаций штрафная планка поднялась до 50 и 200 тысяч соответственно. Наиболее упорным гражданам грозит до 10 суток ареста, или 120 часов обязательных работ, должностным лицам — до 15 суток.

Курсы валют «покинут» улицы

Информацию о курсах валют нельзя будет больше увидеть на уличных табло — только внутри отделений банков. Ожидается, что это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые нередко используют для обналичивания и отмывания денег. Тот же закон предоставляет резидентам России право совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг, — до сих пор совершать их могли только банки.

Тюнинговые автомобили могут убрать с улиц

В России могут попасть под запрет все незаконно модернизированные автомобили. Поправки, которые ужесточают проведение техосмотра, подготовили в МВД. В частности, предлагается сверять номера кузова, рамы, кабины и шасси с теми, что указаны в документах. При выявлении несоответствия в техосмотре будет отказано, а в единой информационной системе будет сделана отметка, которая не позволит пройти процедуру у другого оператора. На практике такой отказ означает невозможность продлить страховку и пользоваться автомобилем в дальнейшем. Предполагается, что новый запрет более всего затронет жителей регионов, владеющих старыми автомобилями.