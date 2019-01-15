В новом году — с новыми ценами. Заметили ли подорожание товаров россияне?

Евгений Зайцев раньше торговал елками и электротоварами. Но примерно полгода назад полностью сменил род деятельности и теперь директор подольского магазина «Мясо и огонь». Судя по карте, он аккурат напротив магазина надгробных памятников. Если с мясом все понятно, то под огнем имеется в виду древесный уголь.

Евгений продает свежее охлажденное мясо, как уверяет, туши приходят прямо с бойни день в день. Сам рубит, сам стоит за прилавком. На мясо, как и на некоторые другие продукты, действует льготный 10-процентный НДС. Но не на все. Например, царица шашлыка — вырезка — в этот список не попадает. Business FM спросила у предпринимателя, повысил ли он с 1 января цены:

Евгений Зайцев, предприниматель: «Цены, скажу вам честно, в связи с НДС я не поднимал, по крайней мере, пока, потому что поставщик не поднимал цены на туши. А цены я поднимаю в зависимости от того, поднял ли поставщик цены на тушу. Это было, допустим, в августе — сильно подорожала свинина, говядина, тогда я поднимал цены. Но потом она стала падать, я цены опустил, потом опять поднялись под праздник — так вот скачет. В общем, не могу сказать, что я сильно привязан к НДС».

И все-таки, цены в магазинах с января повысились. Хотя и не на все, да и повышать их начали еще в декабре. Сейчас правильнее говорить об ожиданиях, нежели о росте. Есть несколько маркеров. Например, бензин. Он действительно подорожал в связи с НДС, и это видят все, цифры на заправках крупные. Но в среднем где-то на полтора процента, то есть меньше, чем повышение самого налога.

А вот изменения стоимости, например, колбасы, заметит только самый придирчивый покупатель. Допустим, «палка» стоила 330 рублей. Стала 336, почти незаметно. А если ценник указан за 100 граммов, то разница и вовсе не ощущается. Наконец, есть данные Росстата за первую неделю года, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин:

Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»: «За тот период, когда были фактически переписаны эти ценники, инфляция выросла на 0,5%, и это гораздо меньше, чем ожидалось. Многие игроки рынка анонсировали, что индекс потребительских цен вырастет на 1-1,5%».

То, что цены расходятся с прогнозами, связано еще и со слабым спросом. Предприниматель встает перед выбором: поднять цены и увидеть отток покупателей или оплатить НДС из своего кармана, но сохранить продажи. В такой ситуации оказался и гендиректор салона меха «Алеф» Григорий Апатов. Поставщики, правда, условия не изменили, но подорожала аренда:

— У нас есть арендодатели, то есть, где прописан НДС. Там ставка равняется столько-то, плюс НДС. То есть автопилотом все это на 2% выросло.

— Соответственно, вы тоже стали поднимать цены?

— Соответственно, цены мы еще не подняли. То есть, мы так не реагируем. Мы должны отреагировать на спрос, то есть мы не можем поднять цены, у нас просто перестанут покупать.

Россия прожила с новой ставкой НДС всего две недели. А если учесть, что часть граждан только-только вернулись с каникул, то новая жизнь лишь начинается. Последствием может быть не только рост цен. Работодатели, возможно, будут сокращать издержки и оплачивать НДС из кармана своих сотрудников. Иными словами, резать зарплаты. Но пока прослеживается общий тренд: там, где высокая конкуренция, цены расти особо не будут. Там же, где она низкая или ее нет совсем — хоть на два, хоть на пять, хоть на десять процентов. Хоть весной, хоть летом, хоть прямо сейчас.