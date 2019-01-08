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Детские пособия освободили от банковской комиссии 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: ПГ / ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
Выплаты на первого ребёнка освободят от комиссии за перевод через кредитную организацию на счёт получателя. Соответствующий закон вступает в силу 8 января.
Документ разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета по соцполитике Валерием Рязанским по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сразу после вступления в силу президентского «демографического пакета» в палату обратились представители администраций некоторых субъектов с жалобой, что в регионах возникли сложности с организацией доставки выплат через банки. Комиссия иногда доходила до 1,5% пособия. В 2018 году на уплату процентов было потрачено 300 миллионов рублей. Закон запрещает банкам брать комиссию за операции с детскими пособиями. В итоге получателям пособие придёт в изначальном размере, без каких-либо вычетов.
Изменения внесены в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей», который вступил в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с ним, ежемесячные выплаты предусмотрены для россиян при условии, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.
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Комментарии
Личный счет , Валерий Рязанский , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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