Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников готов выступить соавтором законопроекта, предусматривающего отмену двойной и тройной нагрузки по исполнительным сборам с должников по ипотечным кредитам, а также списание всей оставшейся задолженности перед банком в случае продажи заложенной недвижимости с торгов по решению суда.
Сейчас в случае неуплаты гражданами задолженности по ипотеке судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7 процентов от суммы долга как с заёмщика, так и с поручителя. Таким образом семьи-должники (а чаще всего заёмщиком и поручителем становятся двое супругов) оказываются обременёнными двойной нагрузкой. Кроме того, нередко происходит так, что недвижимое имущество у людей забирают в счёт погашения долга, но этой суммы оказывается недостаточно для покрытия всей задолженности.
Член Комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов, первый зампредседателя Комитета Игорь Дивинский, член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев и вице-спикер палаты Сергей Неверов намерены внести в первом квартале этого года поправки в законы «О потребительском рынке» и «О деятельности службы судебных приставов», которые исключат двойное и тройное начисление пени, а также обнулят весь остаток долговой нагрузки на ипотечников в случае продажи заложенной квартиры с торгов.
«Я всемерно поддерживаю данное предложение и даже готов выступить его соавтором, потому что это совершенно правильная и разумная инициатива», — сказал «Парламентской газете» Сергей Калашников.
По мнению сенатора, такие поправки в законодательство давно назрели, однако для решения жилищного вопроса их одних недостаточно.
«Нам нужно совершенно менять всю систему ипотеки, — считает парламентарий. — Во-первых, действующий закон о том, что взаимоотношения с застройщиками по ипотеке регулируются банками, очень вреден, поскольку, с одной стороны, ведёт к подорожанию строительства, а с другой — к повышению цен на жильё, что не способствует эффективной ипотеке».
Второй момент, который обозначил сенатор, заключается в том, что для решения жилищной проблемы в нашей стране нужно резко поменять систему ипотечных ставок — они не должны быть выше инфляции. «Обозначил Центробанк 4 процента — значит, и ипотека должна быть 4 процента и никак иначе», — уточнил Калашников.
И ещё один очень важный момент — это механизм исполнения ипотеки.
«Дело в том, что человек должен иметь возможность, если у него появились деньги, сразу погасить ипотеку и забыть о ней. А сейчас многие банки на это не идут», — посетовал законодатель.
Он изъявил готовность поучаствовать в подготовке соответствующих законодательных инициатив. Впрочем, отметил сенатор, для их внесения и принятия потребуется сначала договориться с Правительством.
«Понятно, что банкам всё это не выгодно, а наше Правительство очень подвержено лоббизму со стороны банков. Я считаю, что, к сожалению, наша ипотечная система создана для обогащения кредитных организаций, а не решения проблемы обеспечения граждан жильём. Поэтому нужно законом обеспечить, чтобы ипотека как минимум была на уровне темпа инфляции и не более того», — заключил Сергей Калашников.