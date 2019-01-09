Россиян избавят от непосильных долгов по ипотеке

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников готов выступить соавтором законопроекта, предусматривающего отмену двойной и тройной нагрузки по исполнительным сборам с должников по ипотечным кредитам, а также списание всей оставшейся задолженности перед банком в случае продажи заложенной недвижимости с торгов по решению суда.

Сейчас в случае неуплаты гражданами задолженности по ипотеке судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7 процентов от суммы долга как с заёмщика, так и с поручителя. Таким образом семьи-должники (а чаще всего заёмщиком и поручителем становятся двое супругов) оказываются обременёнными двойной нагрузкой. Кроме того, нередко происходит так, что недвижимое имущество у людей забирают в счёт погашения долга, но этой суммы оказывается недостаточно для покрытия всей задолженности.

Член Комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов, первый зампредседателя Комитета Игорь Дивинский , член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев и вице-спикер палаты Сергей Неверов намерены внести в первом квартале этого года поправки в законы «О потребительском рынке» и «О деятельности службы судебных приставов», которые исключат двойное и тройное начисление пени, а также обнулят весь остаток долговой нагрузки на ипотечников в случае продажи заложенной квартиры с торгов.

«Я всемерно поддерживаю данное предложение и даже готов выступить его соавтором, потому что это совершенно правильная и разумная инициатива», — сказал «Парламентской газете» Сергей Калашников.

По мнению сенатора, такие поправки в законодательство давно назрели, однако для решения жилищного вопроса их одних недостаточно.

«Нам нужно совершенно менять всю систему ипотеки, — считает парламентарий. — Во-первых, действующий закон о том, что взаимоотношения с застройщиками по ипотеке регулируются банками, очень вреден, поскольку, с одной стороны, ведёт к подорожанию строительства, а с другой — к повышению цен на жильё, что не способствует эффективной ипотеке».

Второй момент, который обозначил сенатор, заключается в том, что для решения жилищной проблемы в нашей стране нужно резко поменять систему ипотечных ставок — они не должны быть выше инфляции. «Обозначил Центробанк 4 процента — значит, и ипотека должна быть 4 процента и никак иначе», — уточнил Калашников.

И ещё один очень важный момент — это механизм исполнения ипотеки.

«Дело в том, что человек должен иметь возможность, если у него появились деньги, сразу погасить ипотеку и забыть о ней. А сейчас многие банки на это не идут», — посетовал законодатель.

Он изъявил готовность поучаствовать в подготовке соответствующих законодательных инициатив. Впрочем, отметил сенатор, для их внесения и принятия потребуется сначала договориться с Правительством.

«Понятно, что банкам всё это не выгодно, а наше Правительство очень подвержено лоббизму со стороны банков. Я считаю, что, к сожалению, наша ипотечная система создана для обогащения кредитных организаций, а не решения проблемы обеспечения граждан жильём. Поэтому нужно законом обеспечить, чтобы ипотека как минимум была на уровне темпа инфляции и не более того», — заключил Сергей Калашников.