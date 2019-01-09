Apple и Samsung повысили цены на технику для россиян

В начале 2019 года разные модели iPhone подорожали в России в среднем на 1,7 процента, а флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 — на два процента. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайты интернет-магазинов.

Издание отмечает, что Apple заложила в стоимость своих гаджетов 20-процентный НДС. В результате подорожали iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max и ноутбук Macbook Air. Например, цены на iPhone Xr на старте продаж начинались от 64 990 рублей, а сейчас — от 66 092 рублей.

В августе Galaxy Note 9 на 128 гигабайт стоил 69 990 рублей, а теперь — 71 490 рублей. В пресс-службе Samsung «Коммерсанту» рассказали, что цены в онлайн-магазине компании «избирательно» выросли с 1 января 2019 года из-за повышения НДС. В Samsung подчеркнули, что бытовая техника и телевизоры не подорожали. Также не выросла стоимость услуг в сервисных центрах компании.

В « М. Видео » и «Эльдорадо» заявили, что часть моделей iPhone у них подешевела, а часть подорожала на несколько процентов. В компаниях подчеркнули, что не пересматривали розничные цены на технику из-за роста НДС. В МТС заявили, что некоторые смартфоны Apple и Huawei подешевели, а Huawei Mate 20 Pro подорожал на 20 рублей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил газете, что стоимость смартфонов изменилась из-за падения рубля и роста НДС. По его мнению, рост цен на смартфоны разных компаний может составить до пяти процентов в зависимости от модели.

В 2019 году НДС в России вырос с 18-и до 20 процентов. Президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции пояснял, что повышение НДС позволит снизить зависимость российской экономики от продажи нефти и газа. Он также отметил, что во многих странах НДС достигает 20 процентов, а в России для многих товаров действуют льготы.

Президент выразил надежду, что повышение цен из-за НДС будет разовым явлением, потом они будут снижаться.