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«Почта России» начала взимать пошлины с зарубежных покупок 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
С 9 января 2019 года «Почта России» начала удаленно взимать пошлины на товары из иностранных интернет-магазинов. Об этом пишет «Коммерсант».
С 1 января порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа снизился в два раза — до 500 евро (чуть более 38 тысяч рублей) для покупок, сделанных в течение месяца.
Теперь покупатели будут оплачивать пошлины при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина. Представитель «Почты России» заявил «Коммерсанту», что этот процесс идентичен онлайн-оплате товара банковской картой.
Собеседник газеты отметил, что упрощенная процедура уплаты пошлины должна сделать процесс покупок на иностранных сайтах «максимально комфортным» и сократить время обслуживания в почтовых отделениях.
«Коммерсант» отмечает, что по задумке получить статус «уполномоченного» оператора почтовой связи и взимать пошлины смогут и другие компании.
Однако председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что новые полномочия сделают «Почту России» монополистом на рынке доставки из-за рубежа. По его мнению, из-за этого стоимость международных отправлений вырастет, а качество и скорость доставки упадут.
Уполномоченный почтовый оператор будет совершать таможенные операции с товарами, купленными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя. Операторы будут взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), направляя туда информацию по каждой зарубежной посылке.
Операторы будут указывать общий вес и стоимость товаров, приобретенных россиянином за календарный месяц. Если общая сумма товаров, заказанных им в Россию в течение месяца, превышает 500 евро или общий вес посылок превышает 31 килограмм, покупателю придется заплатить 30 процентов стоимости товара (но не менее четырех евро за каждый килограмм сверх лимита).
С 2020 года беспошлинный порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться уже к отдельной посылке. Например, десять заказов за месяц стоимостью менее 200 евро каждый облагаться пошлиной не будут. Но общий вес полученных за месяц посылок все равно не должен будет превышать 31 килограмма. Кроме того, пошлина с 2020 года составит 15 процентов вместо 30.
Комментарии5
Личный счет , Александр Иванов , Почта России , Федеральная таможенная служба
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