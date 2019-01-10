В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

С 2019 года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, составит 5 334 рубля, сообщила "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд

Перерасчет доплаты произойдет автоматически.

Изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.

По сравнению с прошлым годом размер надбавки вырос на четыреста рублей.

Кроме того, для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами, предусмотрена ежемесячная доплата в 1,2 тысячи рублей (в некоторых регионах страны действует повышающий коэффициент). Эта сумма начисляется пенсионеру вне зависимости от его возраста. Она идет на расчеты с ухаживающим.

При этом в ПФР отметили, что человеку, помогающему пенсионеру, будет засчитываться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Порядок назначения пенсии

Накануне в Пенсионном фонде рассказали, как будут назначаться пенсии в 2019 году. Отмечается, что для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований по отработанному стажу и накопленным баллам.

"Право на пенсию в нынешнем году дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности", — уточнили в ПФР.

В фонде рассказали, что для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В частности, это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию.

"Шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет, в зависимости от пола", — рассказали в фонде.

В ПФР напомнили, что льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

Однако с нового года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению возраста. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, то есть в октябре.