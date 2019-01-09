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«Ромир» зафиксировал сокращение расходов россиян 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Расходы граждан России традиционно сократились после новогодних праздников и на первой неделе текущего года оказались ниже 4 тыс. руб., свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
«Расходы среднестатистической российской семьи на 1-й неделе нового года (31 декабря — 6 января) составили 3916 рублей, а средний чек на этой неделе получил значение в 587 рублей. И величина чека, и объем расходов снизились традиционно после энергичной предпраздничной закупки. Однако начало нового года с точки зрения расходов оказалось почти таким же экономным, как и аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении холдинга.
В «Ромире» отметили, что в последнюю неделю 2018 года расходы россиян были выше на 30% и достигали 5598 руб. При этом за первую неделю прошлого года граждане России потратили всего на 0,4% меньше — 3899 руб.
Индекс среднего чека по сравнению с последней неделей 2018 года сократился на 12,5%. Тогда он составлял 671 руб. По сравнению с первой неделей прошлого года показатель снизился всего на 4 руб., или 0,7%.
Исследование холдинга основано на данных потребления 40 тыс. граждан страны, 15 тыс. домохозяйств в 220 российских городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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