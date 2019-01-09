Россиянам дали советы по вкладам

Россиянам дали советы по открытию вкладов в 2019 году

Финансовые аналитики в разговоре с журналистами Life заявили, что в 2019 году кредитные организации постепенно будут снижать процентные ставки по вкладам в долларах и евро. Желающим хранить сбережения в валюте, эксперты советуют поторопиться и зафиксировать доходность как можно быстрее.

«Если вкладчики хотят открыть депозит в валюте, диверсифицировав риски, вероятно, им стоит заниматься этим вопросом сейчас», — отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По прогнозам специалистов, ставки по валютным вкладам, которые на данный момент достигли значений 3,5% в долларах и 1% в евро, в 2019 году будут постепенно снижаться. На то, по мнению аналитиков, есть ряд причин.

Вклады в валюте стали менее привлекательны: с начала 2018 года доллар подешевел на 17%, евро — на 12%.

На фоне новостей о потенциальных санкциях в отношении крупнейших кредитных организаций страны только в течение августа прошлого года россияне сняли с валютных банковских депозитов больше 1,5 млрд долларов. Пытаясь минимизировать потери и частично возместить убытки, банки пытались заинтересовать вкладчиков повышенными ставками на вклады в иностранной валюте, но впоследствии, по заверениям аналитиков, вынуждены будут отказаться от такой политики. В том числе в связи с рекомендацией Центробанка

«В течение 2018 года ЦБ неоднократно давал рынку чёткие сигналы о своём желании усилить девалютизацию пассивов банков», — пояснил Александр Бахтин.

В качестве примера эксперт приводит ужесточенные требования ЦБ к кредитным организациям, которые привлекают оперируют валютными вкладами. С 1 августа 2018 года банки обязаны увеличить нормативы обязательных резервов для обеспечения таких вкладов до 7%.

Впрочем, по словам специалистов, сбережения в валюте всё же лучше хранить в банке, чем наличными дома. Однако стоит помнить, что подобные вклады играют на руку только в долгосрочной перспективе.