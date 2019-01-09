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Крымчане с января начнут получать прибавку к пенсиям 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прибавка будет индивидуальной. Но получат ее не все пенсионеры.
С начала января пенсии неработающих пенсионеров в Крыму будут проиндексированы на 7,05%. Индексация превышает показатель прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Об этом сообщило управление Пенсионного фонда Росси в городе Феодосии.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. На прибавку повлияют также такие показатели, как стаж, заработок в течение трудовой жизни, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов. Чем выше все эти показатели, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Все плановые индексации пенсий пенсионерам Республики Крым проводятся в точном соответствии с действующим российским пенсионным законодательством.
Напомним, что пенсионеры сегодня получают пенсию либо в сохраненном размере, либо в размере, рассчитанном по российскому законодательству. Пенсия выплачивается в большем из двух вариантов размере. В Крыму сохраненным считается повышенный в два раза в 2014 году решением президента размер пенсии. Сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению. Пенсия будет выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока размер пенсии, рассчитанный в соответствии с российским законодательством, не сравняется с сохраненным. В этом случае пенсия будет индексироваться в общеустановленном порядке.
В управлении пенсионного фонда также напомнили, что 1 января 2015 года пенсии жителей Республики Крым были перерассчитаны в соответствии с российским законодательством. Если при перерасчете новый размер пенсии не достигал сохраненного размера пенсии на конец 2014 года, пенсия выплачивается в сохраненном, более высоком размере.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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