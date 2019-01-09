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Россиянам рассказали о назначении пенсий в 2019 году 

Рамблер 2 часа назад
Страховую пенсию по старости в 2019 году смогут получить россияне, накопившие 10-летний стаж и 16,2 пенсионных балла. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.
В сентябре 2018-го Госдума приняла закон о пенсионной реформе в окончательном чтении. Среди прочего он подразумевает постепенный рост возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65-и.
В нынешнем году пенсионный возраст станет больше на полгода: 55,5 года — для женщин, 60,5 года — для мужчин.
При этом, как отметили в ПФР, рост возраста выхода на пенсию в 2019-м не касается пенсионеров по инвалидности и тех, кто имеет льготы по досрочному выходу на пенсию, например, граждан, условия труда которых были опасными, вредными и тяжелыми.
Кроме того, стать пенсионерами раньше других смогут представители профессий, которым пенсии полагаются за выслугу лет, а не возраст, например, врачи и педагоги. Тем не менее на выплаты они смогут рассчитывать на полгода позже, чем получили бы их до реформы.
Комментарии57
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Госдума , РИА Новости
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