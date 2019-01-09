Богачи Саудовской Аравии бросают свои частные самолёты

В Саудовской Аравии десятки бизнес-джетов, которые принадлежат представителям элиты страны, стоят в аэропортах без дела.

После начала антикоррупционной кампании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана многие бизнесмены, чиновники и даже принцы были арестованы. Всего брошено оказалось около 70 дорогостоящих самолётов, принадлежащих чартерным компаниям и частным лицам, передаёт агентство Reuters . Владельцам некоторых из них запрещён выезд за границу.

Государству уже была передана часть самолётов, владельцы которых таким образом пытались смягчить предъявленные им обвинения.

Ранее News.ru писал о том, что Саудовская Аравия официально сделала ещё один шаг к реформированию и открытию королевства для внешнего мира — 82-летний монарх Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд провёл кадровые перестановки и тем самым сформировал второй состав кабинета министров за годы своего пребывания на престоле.