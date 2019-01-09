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Глава «Открытия»: повышение НДС не окажет большого влияния на спрос населения на кредиты 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Повышение НДС до 20% не будет иметь серьезного влияния на темпы роста кредитования россиян, заявил председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Все-таки роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние четыре года. И мы видим, что население как раз замещает выпадающие доходы банковским кредитом, то есть люди с помощью банковского кредита просто поддерживают свой уровень жизни, — пояснил Задорнов. — Поэтому я думаю, что повышение НДС не скажется на кредитовании, напротив, возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку люди просто хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита".
Глава "Открытия" также отметил, что в конце 2018 года наблюдался спрос на ипотечные и автокредиты в преддверии повышения НДС.
"Наверное, в начале года спрос будет несколько ниже", — добавил он.
По данным Росстата, в январе-ноябре 2018 года реальные доходы населения снизились на 0,1% (при учете единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года).
Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных доходов россиян за 2017 год. Согласно новым данным, реальные доходы населения в 2017 году снизились на 1,2% вместо ранее названных 1,7%.
Таким образом, снижение реальных доходов населения отмечается уже пятый год подряд. В 2016 году они упали на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Задорнов , Росстат , ФК Открытие
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