Глава «Открытия»: повышение НДС не окажет большого влияния на спрос населения на кредиты

"Все-таки роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние четыре года. И мы видим, что население как раз замещает выпадающие доходы банковским кредитом, то есть люди с помощью банковского кредита просто поддерживают свой уровень жизни, — пояснил Задорнов. — Поэтому я думаю, что повышение НДС не скажется на кредитовании, напротив, возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку люди просто хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита".

Глава "Открытия" также отметил, что в конце 2018 года наблюдался спрос на ипотечные и автокредиты в преддверии повышения НДС.

"Наверное, в начале года спрос будет несколько ниже", — добавил он.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2018 года реальные доходы населения снизились на 0,1% (при учете единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных доходов россиян за 2017 год. Согласно новым данным, реальные доходы населения в 2017 году снизились на 1,2% вместо ранее названных 1,7%.

Таким образом, снижение реальных доходов населения отмечается уже пятый год подряд. В 2016 году они упали на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.