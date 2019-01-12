Названы вакансии с самыми высокими зарплатами января

Российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2019 года.

На первом месте — вакансия врача акушера-гинеколога репродуктолога в Москве.

Так, работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

На аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Эти позиции также открыты в столице.

Затем следуют вакансии Python developer в Москве (четыре тысячи долларов США на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

В десятку предложений с самыми высокими зарплатами также вошли вакансии командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.