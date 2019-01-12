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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами января 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2019 года.
На первом месте — вакансия врача акушера-гинеколога репродуктолога в Москве.
Так, работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
На аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Эти позиции также открыты в столице.
Затем следуют вакансии Python developer в Москве (четыре тысячи долларов США на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ).
В десятку предложений с самыми высокими зарплатами также вошли вакансии командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.
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