Юрист дал совет оставшимся без работы из-за «черных списков» россиянам

Адвокат Тимур Маршани рассказал «Царьграду» , что соискатели, попавшие в «черный список» у работодателей, могут через суд обжаловать отказы в приеме на работу.

Ранее сразу несколько москвичей пожаловались «Известиям» на попадание в нелегальные «черные списки», из-за которых работодатели отказываются нанимать их.

По данным газеты, ни у одного из столкнувшихся с этой проблемой соискателей нет криминального прошлого или увольнений «по статье». Один из собеседников издания попал в «черный список» из-за «конфликта на одном из предыдущих мест работы».

Маршани подчеркнул, что подобные «черные списки» создавать незаконно: занимающиеся этим компании собирают, хранят и распространяют личные данные людей, защищенные законом об информации.

По словам адвоката, при составлении таких списков также используются учётные данные работников, которые запрещено распространять.

Чтобы подать в суд, соискателю, которому необоснованно отказали, нужно получить от работодателя письменный отказ. Маршани отметил, что обещание работодателя позвонить через несколько дней может быть расценено как попытка «отшить» соискателя без письменного объяснения.

Минтруда «Известиям» заявили, что необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещен Трудовым кодексом РФ. Представители министерства подчеркнули, что работодатель должен учитывать только деловые качества соискателя.

Член московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин заявил газете, что за отказ в приеме на работу на основании вывода службы безопасности грозит административный штраф от десяти до 75 тысяч рублей.