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Юрист дал совет оставшимся без работы из-за «черных списков» россиянам 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Тимур Маршани рассказал «Царьграду», что соискатели, попавшие в «черный список» у работодателей, могут через суд обжаловать отказы в приеме на работу.
Ранее сразу несколько москвичей пожаловались «Известиям» на попадание в нелегальные «черные списки», из-за которых работодатели отказываются нанимать их.
По данным газеты, ни у одного из столкнувшихся с этой проблемой соискателей нет криминального прошлого или увольнений «по статье». Один из собеседников издания попал в «черный список» из-за «конфликта на одном из предыдущих мест работы».
Маршани подчеркнул, что подобные «черные списки» создавать незаконно: занимающиеся этим компании собирают, хранят и распространяют личные данные людей, защищенные законом об информации.
По словам адвоката, при составлении таких списков также используются учётные данные работников, которые запрещено распространять.
Чтобы подать в суд, соискателю, которому необоснованно отказали, нужно получить от работодателя письменный отказ. Маршани отметил, что обещание работодателя позвонить через несколько дней может быть расценено как попытка «отшить» соискателя без письменного объяснения.
В Минтруда «Известиям» заявили, что необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещен Трудовым кодексом РФ. Представители министерства подчеркнули, что работодатель должен учитывать только деловые качества соискателя.
Член московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин заявил газете, что за отказ в приеме на работу на основании вывода службы безопасности грозит административный штраф от десяти до 75 тысяч рублей.
Комментарии
Личный счет , Минтруд , газета "Известия" , Царьград ТВ
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