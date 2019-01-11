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Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам 

News.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Юрий Чайка обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить зарплату прокуроров в 2-3 раза. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующее предложение.
Если инициатива Чайки будет поддержана, то заработная плата прокуроров достигнет дохода судей и составит в среднем 170 тысяч рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», бюджетные расходы вырастут в два раза — до 8,16 миллиарда рублей.
«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», —написал генпрокурор, обращаясь к Медведеву.
Он также пояснил, что сотрудники Следственного комитета России требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре. Однако подобное равенство, по мнению Чайки, должно быть исключено.
«От необоснованной практики распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться», — написал Генпрокурор.
По словам федерального судьи в отставке Сергея Пашина, никаких оснований для уравнивания российских судей и прокуроров в гарантиях нет. Он предложил, наоборот, привязать прокуроров к обычной пенсионной системе из-за слишком рьяного стремления удержать свои льготы и получить новые.
Ранее News.ru писал о том, что заработные платы работников федеральных госучреждений, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%. Зарплата увеличится у сотрудников учреждений соцсферы и науки, гидрометеослужбы, медико-социальной экспертизы, ветлабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Чайка , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , Роспотребнадзор , Минфин , газета "Известия"
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