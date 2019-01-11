Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам

Если инициатива Чайки будет поддержана, то заработная плата прокуроров достигнет дохода судей и составит в среднем 170 тысяч рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий» , бюджетные расходы вырастут в два раза — до 8,16 миллиарда рублей.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», —написал генпрокурор, обращаясь к Медведеву.

Он также пояснил, что сотрудники Следственного комитета России требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре . Однако подобное равенство, по мнению Чайки, должно быть исключено.

«От необоснованной практики распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться», — написал Генпрокурор.

По словам федерального судьи в отставке Сергея Пашина, никаких оснований для уравнивания российских судей и прокуроров в гарантиях нет. Он предложил, наоборот, привязать прокуроров к обычной пенсионной системе из-за слишком рьяного стремления удержать свои льготы и получить новые.