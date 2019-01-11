Бензин, яйца и валидол: что больше всего подорожало в 2018-м

В 2018 году бензин подорожал на 9,6%, а инфляция составила 4,3%. Оба показателя почти вдвое выше, чем год назад. Быстрее всего в России в конце года дорожали продукты питания, некоторые медикаменты и билеты на поезда дальнего следования.

Цены на бензин в России в 2018 голу выросли на 9,6%, свидетельствуют данные Росстата . Это почти вдвое выше темпов официальной инфляции: она по итогам минувшего года, по подсчетам ведомства, составила 4,3%. Это почти вдвое выше показателя 2017 года (2,5%) и целевого уровня Банка России (4%).

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем цены выросли в среднем на 0,8%. Больше всего под конец года дорожали продукты питания — их стоимость в среднем за декабрь выросла на 1,7%, за год — на 4,7%. Больше всего в декабре по сравнению с декабрем 2017 года подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,2%), мясо и птица (9,7%), яйца куриные (более 25,9%), сахарный песок (28,3%), плодоовощная продукция (4,9%), рыба и морепродукты (3,7%).

В декабре рост цен на продукты питания во многом связан с подготовкой новогоднего стола. Так, например, самым быстро дорожающим продуктом по итогам прошлого месяца стали куриные яйца. По данным Росстата, в 30 субъектах РФ они подорожали на 20% и более, в том числе в Удмуртской Республике — на 31%, Республике Марий Эл — на 29,5%, Орловской и Калининградской областях — на 28,3%.

Значительно выросли цены и на овощи, так огурцы подорожали на 37,2%, помидоры — на 22,5%, белокочанная капуста — на 20%, картофель — на 9,9%, репчатый лук — на 9,5%. В то же время пшено выросло в цене всего на 4,6%, манная крупа — на 1,8%, мясо птицы, мороженая разделанная рыба, рыбное филе, мука — на 1,7%. Примерно на столько же (1,7%) снизились цены на отечественную икру лососевых рыб, на 0,5% подешевели мороженые кальмары, на 0,2% — пиво зарубежных торговых марок, растворимый кофе.

Непродовольственные товары выросли в цене в декабре по сравнению с концом 2017 года на 4,6%. Среди этой категории в лидерах роста отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, например, валидол стал дороже на 15,2%, настойка пустырника и корвалол — на 1,7% и 1,4% соответственно.

В декабре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 11,6% и стоимость услуг воздушного транспорта — на 4,4%. На 0,6-0,9% подорожал проезд в междугородном и городском автобусах, троллейбусе и такси.

Выросли и цены на туристические услуги: на 1,7-4,4% дороже стали обходиться туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай и экскурсионные поездки в Германию. На 0,7-2,5% подорожала консультация юриста по семейным вопросам.

Эксперты считают, что простые россияне, для себя оценивают уровень инфляции примерно в два раза выше официальных статистических данных.

Цены на бензин лежат на поверхности и видны всем, как и курс доллара, тогда как «росстатовская» общая «средняя по больнице» инфляция в весьма условные 4,3% плохо проверяема, и, по сути, считается не по реальной потребительской корзине, а по каким-то нежизненным подсчетам, посетовал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По сути их методики — пережиток прошлого, считает он. «Личная» инфляция большинства граждан по 2018 году составила по разным опросам и оценкам не менее 7-8% в год, добавляет аналитик.

И все же самым заметным по итогам года стало повышение цен на бензин. Общий рост год к году Росстат оценил в 9,6%. При этом за 2017 год бензин подорожал всего на 5,7%.

Стоимость топлива активно пошла в рост весной прошлого года. Тогда в ряде регионов цены на автозаправках выросли на несколько рублей. Правительству пришлось принимать меры по сдерживанию дальнейшего роста в ручном режиме, в том числе отложив намечавшееся повышение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Эффект заморозки действовал почти до осени, а затем цены снова пошли вверх.

В ходе большой пресс-конференции в конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на бензин в России в 2018 году был вызван повышением нефтяных котировок.

«У нас повысились цены на бензин, начиная с середины прошлого года, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках», — сказал он, добавив, что правительство уже приняло меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

В октябре вице-премьер Дмитрий Козак договорился с нефтяниками о сдерживании цен на топливо на внутреннем рынке до конца года. Тогда же было условлено, что после повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% нефтяные компании смогут поднять цены на АЗС на 1,7%, чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки.

Однако кроме НДС для вертикально-интегрированных нефтяных компаний повысились акцизы на нефтепродукты: с начала года они выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. руб. за тонну бензина и до 8,5 тыс. руб. за тонну дизельного топлива соответственно. Предполагается, что это будет компенсировано введением демпфирующего механизма в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), что в среднем в начале 2019 года цены на бензин на АЗС выросли на 1,7%, что укладывается в соглашение нефтяников и властей.

По прогнозам Банка России, «в целом за 2019 г. моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6%». То есть стоимость литра бензина увеличится более чем на 2 рубля.