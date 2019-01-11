Пенсии «молчунов» переведут из ПФР в фонд ВЭБа

Власти достигли предварительной договоренности о создании на базе ВЭБа негосударственного пенсионного фонда (НПФ), в который переведут деньги «молчунов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, средства «молчунов» (граждан, которые оставили пенсионные накопления в Пенсионном фонде России , ПФР) перейдут в новый НПФ автоматически.

Фонда ВЭБа создадут на основе его управляющей компании. Появление этого НПФ станет одним из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев пояснил газете, что перевод накоплений из ПФР в НПФ ВЭБа не несет дополнительных рисков для россиян. При этом НПФ будет находиться не в государственной, а в частной собственности, так как подобные фонды в России акционируются.

Глава Института стратегического анализа ФБК Grant Tornton Игорь Николаев отметил, что многие «молчуны» соглашались передать свои деньги именно в управление государственной компании. Самиев добавил, что акционером фонда ВЭБа может стать само государство.

Опрошенные «Известиями» эксперты также заявили, что новый НПФ может поставить в неравное положение участников рынка и сократить конкуренцию.

В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию.

По задумке властей, ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Размер отчислений ограничен не будет.

Власти рассматривали два варианта вступления граждан в систему ИПК: автоподписка (автоматическое включение «молчунов» в окологосударственный фонд с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя). Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.