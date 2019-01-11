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Сбербанк поднимает ставку по ипотеке 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Ставки по ипотеке Сбербанка с 14 января в среднем вырастут на 1-1,5 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кредитной организации.
В октябре 2018 года Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта, а на готовое жилье — на 0,6 процентного пункта. Минимальная ставка по кредиту на покупку готового жилья выросла до 9,2 процента. Базовые ставки составили 9,7-10,1 процента.
Ставка по ипотеке в 9,2 процента действует по акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры, выбранной на DomClick.ru. Ипотека на квартиру в новостройке с октября идет под 9,5 процента годовых, а по партнерским программам субсидирования застройщиков — под 7,5-7,8 процента.
На 1 июля Центробанк оценивал средневзвешенную ставку по рублевой ипотеке в 9,48 процента годовых. В середине июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила президенту Владимиру Путину, что ставки пока не достигли дна.
В октябре после повышения ставок Сбербанком аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил «Ура.ру», что тренд на снижение ипотечных ставок в России приостановился. При этом он заявил, что к октябрю средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимума — 9,6 процента.
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России
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