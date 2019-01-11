Неподъемный груз: долги россиян обновили рекорд

Долги россиян достигли исторического рекорда. По статистике Центробанка , объем задолженности домашних хозяйств достиг почти 16 трлн руб. В кредитную кабалу россиян толкает нехватка текущих доходов и отложенный за предыдущие кризисные годы спрос. Учитывая, как подорожают товары и услуги в 2019 году, россияне продолжат наращивать долги, а ЦБ будет предпринимать меры, чтобы избежать перегрева кредитного рынка.

По данным Банка России, показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам составил на 1 декабря 2018 года 55,9 трлн руб. Из них на домохозяйства пришлось 15,9 трлн.

Долг растет непрерывно с 1 февраля 2017 года, тогда он составлял 11,7 трлн руб., а к уровню начала 2013 года (8,5 трлн руб.) задолженность выросла почти вдвое.

Практически весь долг домохозяйств приходится на банковские кредиты, свидетельствует статистика ЦБ. Российские банки в январе-ноябре 2018 года выдали гражданам 33,47 миллиона кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 48% и составил 7,67 триллиона рублей, сообщало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В ноябре было выдано 3,3 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 813,67 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Выше всего были темпы роста кредитов наличными. Их общее количество выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 51%. Средний чек по кредитам наличными вырос на 28%, до 286 тысяч.

«Показатель долга домашних хозяйств за последние пять лет вырос в полтора раза, причем значительная часть этого роста пришлась на прошлый год», — подчеркивает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Причиной такого ускорения стало сочетание нескольких факторов. На потребительский рынок, авторынок и ипотечный рынок выплеснулся накопленный отложенный спрос, отмечает он. Обновление техники, ремонт и приобретение нового жилья, невозможно откладывать бесконечно, и все, что накопилось за годы кризиса, должно было реализоваться, а «в условиях отсутствия роста реальных доходов, это возможно только за счет кредитов», добавляет Калачев.

Спусковым механизмом для похода в банк для большинства граждан стало снижение кредитных ставок, сделавшее кредиты более привлекательными и доступными. Во второй половине прошлого года это людей еще подстегнули опасения, что ставки по кредитам снова начнут расти, добавляет аналитик. Напомним, что ЦБ дважды в прошлом году повышал ключевую ставку, доведя ее в декабре до 7,75%.

При этом экспертов давно тревожит кредитная активность россиян на фоне фактической стагнации реальных располагаемых доходов (денежные доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей).

«Опасения вызывает тот факт, что заимствования растут быстрее, чем доходы россиян», — говорит Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в ноябре 2018 года упали на 2,9% к ноябрю 2017-го, за 11 месяцев рост составил символические 0,4%. При этом до 2018 года реальные доходы россиян падали, снизившись суммарно за четыре года на 11%.

Россияне занимают также, чтобы отдать ранее взятые долги. Поэтому часть новых кредитов по сути это рефинансирование старых, говорит Александр Шустов.

Граждане могут избегать просрочки, активно перекредитовываясь, а кредиторы быстро избавляются от просроченной задолженности, продавая плохой долг коллекторам уже на 91-й день, поясняет Шустов.

По итогам первого полугодия этого года официальный уровень просрочки по долгам домохозяйств составил 6,1%. При этом реальный уровень просрочки может оказаться ближе к 10-12%, считает эксперт.

В 2019 году у россиян появились новые поводы, чтобы еще больше залезть в кредитную кабалу. По словам экспертов, по карману россиян ударят рост НДС с 18% до 20%, повышение акцизов, прежде всего, на моторное топливо, подорожание коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте.

Как отмечала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина , годовая инфляция в России в марте-апреле 2019 года может достичь 5,5-6%. По итогам года, она может составить 5-5,5%.

«Увеличение ставки НДС до 20% подстегнет рост цен, что, в свою очередь, увеличит потребность россиян в заемных средствах. По статистике около 25% клиентов берут займы на неотложные нужды, будь то покупка одежды, предметов первой необходимости или даже продуктов питания. Вряд ли они откажутся от этих статей расходов. Если ценник на полке вырастет, люди будут занимать больше. При этом увеличится не столько средняя сумма кредитов, сколько их количество», — говорит Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой платформы Webbankir.

Учитывая, что ставки по кредитам будут расти из-за увеличения ключевой ставки Центробанком, а повышение НДС приведет к росту цен, вероятно, государству придётся предпринимать дополнительные меры, чтобы не допустить перегрева кредитного рынка, считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка»

Некоторые меры уже предпринимаются. По словам Елены Царевой, старшего аналитика BCS Global Markets, ЦБ ужесточает регулирование в отношении ипотеки с низким первоначальным взносом, что замедлит спрос на ипотеку.

Регулятор также вводит предельные коэффициенты долговой нагрузки, поэтому многие семьи, в которых будет превышен предельный коэффициент, рассчитываемый как отношение всех ежемесячных платежей к ежемесячному доходу, не смогут взять новые кредиты.

При этом, по словам Шустова, часть таких семей все равно не откажется от займов и будет занимать на сером рынке.