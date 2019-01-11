ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 1 января 2019 года повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта, ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ составляет от 10,1%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рефинансирование кредитов сторонних банков доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела», для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.

Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

Отмечается, что условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются.