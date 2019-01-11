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ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ с 1 января 2019 года повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта, ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ составляет от 10,1%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что рефинансирование кредитов сторонних банков доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела», для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.
Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.
Отмечается, что условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются.
Совет директоров Банка России 14 декабря повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября — впервые с декабря 2014 года. Тогда ставка увеличилась на 0,25 п.п. — до 7,5%.
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Личный счет , Недвижимость , Банк ВТБ , Центральный банк России
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