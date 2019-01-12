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Цены на продукты возрастут в первом квартале 2019 года 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Цены на продукты могут увеличиться в первом квартале 2019 года из-за ряда факторов, в том числе в связи с повышением НДС. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, повышение ставки НДС с 18% до 20% отразится как на отпускных ценах на продукты, так и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. В целом себестоимость товаров может увеличиться на 4-12%.
Востриков добавил, что на повышение цен влияют и другие факторы. Так, в конце декабря Центробанк повысил ключевую ставку, из-за чего растет стоимость денег по коммерческим кредитам.
Самый быстрый рост цен ожидается в первом квартале наступившего года. Из-за того, что переговоры об изменении цен занимают продолжительное время, россияне заметят повышение стоимости продуктов только в феврале–марте.
«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — заключил Востриков.
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Комментарии286
Личный счет , Центральный банк России
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