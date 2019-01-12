Цены на продукты возрастут в первом квартале 2019 года

Цены на продукты могут увеличиться в первом квартале 2019 года из-за ряда факторов, в том числе в связи с повышением НДС. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, повышение ставки НДС с 18% до 20% отразится как на отпускных ценах на продукты, так и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. В целом себестоимость товаров может увеличиться на 4-12%.

Востриков добавил, что на повышение цен влияют и другие факторы. Так, в конце декабря Центробанк повысил ключевую ставку, из-за чего растет стоимость денег по коммерческим кредитам.

Самый быстрый рост цен ожидается в первом квартале наступившего года. Из-за того, что переговоры об изменении цен занимают продолжительное время, россияне заметят повышение стоимости продуктов только в феврале–марте.